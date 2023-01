Explosivo audio de la mujer de Keita Baldé contra Mauro Icardi y Wanda Nara

Embed

Este jueves en Intrusos, el periodista español reiteró su información y confirmó que la botinera engañó al padre de sus hijas con el jugador senegalés. "Se produjeron dos encuentros sexuales", precisó Martin.

En el ciclo de América TV compartieron también un audio de la mujer de Keita Baldé, en el cual defiende a su marido tras la versión que trascendió.

Embed

"Jordi yo no vivo de chimentos, no vivo de poner mi vida en Instagram. Soy una persona diferente a ellos. Mauro me contactó y me dijo que mi marido invitó a su mujer en Dubai y esta es una noticia falsa", afirmó Simona Guatieri.

Además, la mujer de Keita aseguró que todo es parte de un modus operandi de Wanda e Icardi: "Pelean entre los dos. Hoy está en el medio Keita y mañana otro jugador. Viven así, poniéndose celosos uno con otros".

Pese a los dichos de los protagonista de esta historia, Martin reiteró que Keita estuvo con Wanda y hay amor. "A mí lo que me dicen es que Keita está súper encaprichado con Wanda", sentenció.

wanda-nara.jpg

La fuerte reacción de Wanda Nara ante los rumores de romance con un jugador casado

Este miércoles en Intrusos (América TV), un periodista español afirmó que Wanda Nara engañó a Mauro Icardi con un futbolista senegalés, Keita Baldé, con quien habría tenido dos encuentros en secreto.

"Este futbolista, que lleva casado 8 meses, conoce a Wanda, hay un flechazo, y se desplaza a Dubai para jugar un partido y ella se escapa para verlo. Me dicen que se alojaron en un hotel de lujo", sostuvo Jordi Martin en el ciclo de Flor de la V.

Embed

Mientras el periodista español daba su información, Guido Záffora se contactó con la botinera y le preguntó por este supuesto amorío con Keita Baldé. La respuesta de la mediática fue con un emoji: una carita sorprendida.

Lo más picante sería que el jugador senegalés está casado y habría engañado a su esposa con la diosa argentina. Y, al parecer, este no habría sido el único encuentro entre ellos. ¿Aparecerán fotos de este supuesto amorío?