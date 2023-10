El futbolista de La Scaloneta que está tras los pasos de Barby Silenzi en medio de los rumores de crisis con El Polaco

Tras conocerse los rumores de crisis con el cantante de cumbia, el futbolista comenzó con su catarata de me gusta en las fotos de Silenzi, algo que detectó la influencer.

thiago almada.jpg

"Asegurate de tener una relación con alguien que tenga planes para los dos. No para él solo", compartió Silenzi en las redes en otra particular frase sobre las relaciones sentimentales.

Y ahí Juariu aportó pruebas del accionar virtual del conocido futbolista: "Este jugador la empezó a seguir", contó remarcando que se trataba de Thiago Almada, campeón del mundo con el Seleccionado Nacional en el Mundial Qatar 2022.

"Y no para de likear el vago", agregó en otra captura. Y además aportó el detalle que el futbolista no sigue al Polaco en Instagram pero sí a ella y no para de reaccionar a sus imágenes.

barby silenzi likes thiago almada.jpg

barby silenzi likes thiago almada 1.jpg

Barby Silenzi le celebró el cumple a su hija Elena junto a Francisco Delgado y El Polaco

Hubo festejo en la familia de Barby Silenzi y El Polaco, ya que se celebró el cumple de Elenita. La pequeña cumplió ocho años y como era de esperarse, su mamá se lo festejó de la mejor manera posible junto a familiares y amiguitos.

Elena es la primera hija de Barby, fruto de la relación que tuvo con Francisco Delgado, ganador de Gran Hermano 2016. También estuvieron Alma, hija de El Polaco, y Ian, hijo de Fran y Gisela Bernal.

Elena

Cabe destacar que el cumple de Elena es en julio, pero recién pudieron festejarlo este fin de semana ya que la nena se encontraba con su papá en México.

El evento fue en un salón de Caballito, Nicasio Eventos. La temática fue Barbie, a raíz del éxito de la película, y la organización estuvo a cardo de Deby Barrientos. Y Pizza King hizo el pizza party.