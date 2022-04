El ganador de Los 8 escalones del millón que dejó mudo a Guido Kaczka

Embed

Guido destacó la formación del participante, que deslumbró a todos con su increíble nivel. "Ezequiel Ibáñez, biólogo becario doctorado del Conicet, 30 años. Practica judo hace cinco años, hace trecking de montaña, quiere disfrutar con su amigo, Agustín, que lo anotó, el ganador del millón”, resaltó el animador.

“No lo puedo creer, la primera vez que gano algo”, comentó el ganador, dijo Ezequiel después de superar todas las preguntas.

Guido le pregunto si quería regresar para ir por su segundo millón. “Hiciste este gran camino, y la final, impresionante. ¿Te quedas, volves, o hasta acá y pregunto?", indagó el conductor.

“Me quedo, me quedo a participar”, sentenció Ezequiel, dispuesto a ir por un segundo millón.

image.png

La inesperada decisión que tomó un participante de Los 8 escalones al ganar por segunda vez el millón

Matías Hernández ganó por segunda vez en Los 8 escalones del millón. El joven, vendedor de sahumerios, desconcertó a todos cuando Guido Kaczka le preguntó si pensaba volver.

El participante alzó el cheque por dos millones de pesos, pero decidió retirarse.

Embed

“Él es vendedor de sahumerios en el colectivo 184, hace 25 años. Está por recibirse de profesor de Historia. Quiere trabajar en escuelas, vive en un hotel en Palermo, pero va a alquilar algo”, detalló Guido Kaczka.

“Con el segundo millón dice que es para un tratamiento odontológico, contestó bien el 90 por ciento de las preguntas, es el gran ganador, dos millones”, agregó el conductor.

Guido pensó que Matías iba a ir por los tres millones, pero finalmente eso no ocurrió: "Hoy a la noche, cuando se cumplan 24 horas que llegaste a Los 8 escalones, está la segunda edición, sería por los tres millones”.

El participante explicó por qué tomó esa decisión. “La verdad, no me voy a quedar, hasta acá llegué, suficiente. No soy demasiado ambicioso. Yo sé que no se abandona un éxito, pero bueno. La cabeza no me da más”, cerró.