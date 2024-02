El gesto de La China Suárez que reactivó los rumores de romance con Marcos Ginocchio

Hace poco, El Primo -como le decían en la casa de Gran Hermano- realizó una campaña de indumentaria de la mano del reconocido fotógrafo Gabriel Machado. Para sorpresa del salteño, La China pasó por el estudio, mientras él estaba posando.

"Marcos hizo una campaña para una marca de ropa masculina y la que pasó a saludar fue Suárez... Ellos trabajan para la misma agencia pero... ¿qué onda? ¿Habrá algo más que una buena relación?", contó Pochi de la cuenta Gossipeame, dedicada a chimentos y celebridades.

Eso gesto de la actriz reactivó las especulaciones en torno a un posible romance con el ganador de Gran Hermano, uno de los hombres más deseados de nuestro país.

Julieta Poggio dio detalles de lo que fue su relación con Marcos Ginocchio: "Una experiencia especial"

Tras confirmar que su historia de amor con Marcos Ginocchio fue real y llegó a su fin, Julieta Poggio se sinceró en una nota con LAM (América) y habló sobre lo que sucedió entre ambos.

La noticia impactó a una gran cantidad de fanáticos que apostaban a su relación desde lo primeros días de ambos en el reality y por eso el ciclo televisivo fue en busca de más respuestas.

“Ya está Marculi”, sentenció la ex hermanita al comienzo de la nota. "¿Qué significa ya está, es que ya estuvo, qué algo paso?", indagó Santiago Sposato y a lo que Juli deslizó un "¿y a vos que te parece?".

Acto seguido, ella remarcó: “Ya está, se confirmó y se murió en el mismo momento”. Inmediatamente, el cronista recordó las versiones de que su primer encuentro sexual fue en el hotel de aislamiento de Gran Hermano y cuando Yanina Latorre contó en el programa que ambos tenían encuentros en un departamento de Palermo.

“Eso no fue así pero por respeto a él y por todo lo que pasamos prefiero no contarlo. Y tampoco fue tan así lo de Yanina Latorre. Te lo diría en este momento pero no. Hubo errores en los datos y de locación. La dejamos ahí", aseguró.

Por otra parte, Julieta negó el hecho de que Marcos no haya querido blanquear la relación y confesó que no recibió ningún llamado de él tras haber confirmado la noticia.

En eso, el movilero le consultó el motivo por el cual decidió contarlo ahora y ella admitió: “Porque no puedo mentir, te juro. Igual no era tanto mentir, ustedes se daban cuenta, la gente se daba cuenta. A mi se me sale la verdad de adentro. Me pregunto si murió y le dije. No puedo mentir, y la gente sabe que yo no miento".

Para cerrar, Sposato le preguntó si lo que vivió con Marcos fue su mejor experiencia con un hombre y ella concluyó: “Fue una experiencia especial, muy especial para mi y linda”.