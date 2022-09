El gesto de Pampita tras la muerte del papá de Benjamín Vicuña

Pampita comentó ese posteo de Vicuña con dos emojis: una carita llorando y un corazoncito blanco. De esa manera, la conductora le expresó sus condolencias al padre de sus hijos.

image.png

Benjamín Vicuña quebró en llanto en vivo al hablar de sus hijos

Benjamín Vicuña estuvo en el piso de Socios del espectáculo (El Trece) y vivió un momento de mucha conmoción cuando le pasaron un video, con imágenes de sus seis hijos: Amancio y Magnolia, fruto de su relación con La China Suárez, y Beltrán, Bautista, Benicio y Blanca, que tuvo con Pampita.

"Es la emoción de amor más profundo. Son lágrimas lindas. Se me cerró un poquito acá", expresó el galán, que no pudo contener las lágrimas.

Embed

"Son mi vida. Me da impresión verlos acá. No existe la universidad de papás. Trato de ser mi mejor versión. No sé si lo hago bien o mal, pero me ocupo", reflexionó Vicuña sobre su rol.

Por último, el galán destacó que siempre soñó con formar una familia numerosa. “Siempre quise ser papá. El otro día una seguidora me pasó una entrevista de cuando tenía veinte años y dije que quería tener seis hijos o más”, cerró.