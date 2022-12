El gesto de Wanda Nara con Mauro Icardi que podría calmar su ira

Mauro Icardi likeado por Wanda Nara.jpeg

Y no fue otra que Juariu, la detective de famosos de las redes sociales, quien se percató de semejante guiño por parte de la mediática, o quizás una señal en son de paz para intentar calmar la ira de su marido en cada uno de sus intervenciones 2.0.

Pero curiosamente, hoy ese "me gusta" de Wanda en el posteo de Mauro Icardi no está lo que hace pensar que al quedar expuesta la rubia habría retirado el like, aunque ya era demasiado tarde porque la ex MasterChef Celebrity ya había hecho la captura de pantalla y se lo había contando a sus casi 700 mil seguidores. Sin duda, esta historia continuará...

Wanda Nara y Mauro Icardi en Maldivas -Noviembre 2022.jpg

Mauro Icardi lo hizo de nuevo ¡Se metió en un vivo de Wanda Nara y le dijo de todo!

Vaya si Wanda Nara tuvo un viernes agitado. Después de sus actividades junto a sus hijos y de pasar por su local de cosméticos en el shopping del Abasto para charlar con la prensa y saludar a sus fans, por la noche se animó a un vivo de Instagram para aclarar algunas cuestiones. Pero desde Turquía se metió Mauro Icardi con picantísimos comentarios.

Así, mientras la rubia aclaraba una vez que está está separada del padre de sus hijas Francesca e Isabella, Icardi no dudó en comentar ante 34.500 usuario que seguían la transmisión "Muy ex pero me volvés loco a videollamadas", demostrando así que los dichos de Wanda Nara se contradicen con sus actos.

mauro icardi wanda nara 1.jpg

Claro que antes el futbolista ya había intervenido en el vivo de Wanda Nara. Si bien al aparecer mandó corazones, en determinado momento le reclamó "No te hagas la boluda" claramente sobre algún tema que lo incumbía.

La realidad es que la rubia pasó por varios temas durante la transmisión y, como de costumbre, de las consultas que le hacían en vivo respondió las que ella quiso. Pero recurrentemente se esmeró en hablar de su actual estado civil, por lo que Mauro Icardi volvió a la carga desde el teclado de su teléfono celular.

"Sos la tóxica número 1 o no @kennyspalacios?" sentenció Mauro mientras su asistente Kennys Palacios le avisaba por la misma vía que había llegado el avión a buscarlos, tratando de sacarla de esa engorrosa pelea virtual frente a tanta gente. Y como si eso fuese poco, Icardi la expuso una vez más al chicanearla irónico: "Dejá de aclarar tanto que oscurece".