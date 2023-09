El golpe bajo de Nicole Neumann para Prandi y Pampita por el polémico apodo de "'muqui'

Y ahora, ante los mismos micrófonos, fue Nicole quien salió a hablar del tema pegándole no sólo a Julieta, sino también a Pampita. "Me interesa 0 entrar en eso. El que necesite salir con temas vintage... allá ellos. Nos pasó a todas y muchas hicieron cosas para que les pase, así que no está bueno que nadie se la juege de santa", disparó de entrada.

Al tiempo que agregó, con una ironía poco habitual en ella, que "en el ambiente se sabe quién actuaba de buena manera, quién actuaba como buena compañera y quién no". Y sin querer revivir ningún nombre "para que alguien se cuelgue" de lo que dijo o no, Nicole sentenció: "No me gusta la gente que tiene caras y va para donde mejor le da el viento".

Por último, y siempre con una sonrisa en su rostro, Nicole Neumann dio por concluido el tema sentenciando: "Como sé que son así con otras personas... Yo, de la gente así me retiro porque soy muy transparente".

El duro descargo de Julieta Prandi sobre el polémico apodo a Pampita: "Ella sabe muy bien..."

Después de que Pampita visitara Noche al Dente, América Tv, y recordara los primeros pasos en su carrera donde algunas colegas hacían de las suyas en los desfiles para complicarles la vida a las nuevas modelos, Julieta Prandi volvió a estar en el ojo de la tormenta.

En su momento, tanto Prandi como Nicole Neumann habían sido señaladas como las autoras del polémico mote 'muqui' que le habían puesto a Carolina, y ahora la rubia hizo su descargo a través de las redes sociales.

"Es llamativamente tirado de los pelos que después de tanto tiempo (y de la nada) ciertos medios intenten señalarme dentro de este absurdo del que no tuve ni tengo nada que ver", comenzó diciendo la modelo en una historia de Instagram.

Y agregó: "No estuvo ni estará jamás en mi naturaleza colgarle 'apodos' a nadie, mucho menos si es con malas intenciones. A quienes les interese pueden buscar una entrevista con la misma Carolina donde cara a cara aclaramos este asunto".

"Ella sabe muy bien que este apodo absurdo tiene otra autoría. Es más, luego de esa charla, se dio el gusto de entrevistarla...", cerró Prandi.