El gran dolor que le toca vivir a Marina Charpentier, la mamá de Chano

Marina acompañó la publicación con una foto de Oscar, en la que posaba sonriente ante la cámara. De esa manera, se despidió públicamente del hombre con el que compartió su vida durante más de 30 años.

La historia de amor comenzó luego de que ella se distanciara del papá biológico de Chano y Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier. En una entrevista que dio con Jorge Lanata en 2019, el líder de Tan Biónica había detallado que sus padres se habían separado cuando él tenía 6.

Marina y Oscar tuvieron a Samanta, su primera y única hija, hace 30 años. Incluso, hace unos meses la mujer le dedicó un sentido posteo a la joven ya que se iría del país. “Una despedida más y mi corazón cada vez más cerca. Te espero pronto hija de mi alma, iluminás mi vida. Australia se lleva una perla inigualable”, fueron sus palabras.

La inesperada reacción de Chano tras ser procesado por la denuncia de abuso de Militta Bora

Se conoció que Chano Moreno Charpentier fue procesado por la Justicia, en el marco de la denuncia por abuso sexual que le inició su ex, la cantante Militta Bora.

"Procesaron a Chano por abuso sexual. Ella habla de algunos episodio. Habla de violencia y violación. Ellos vivían en un domicilio del cantante en el barrio de Saavedra", anunció Cora Debarbieri en A la tarde, al dar a conocer la noticia.

"Declara Milita Bora, habla de una noche, del mes de agosto del 2016, y cuenta que el imputado se drogaba y se ponía paranoico y violento. La acusaba a ella de que había un tipo atrás de las cortinas", indicó la panelista.

Este miércoles en Mañanísima, Estefi Berardi reveló que se comunicó con el artista, que rompió el silencio y se refirió a la denuncia de su ex pareja.

"Hablé con él. Me dijo: 'No lo puede creer. Me sorprendió mucho esto. Me asusta la malevolencia de Militta'. Sabe que es inocente. Por eso, se puso a disposición de la Justicia", mencionó.

"Está muy tranquilo porque creen en su inocencia", añadió la panelista del ciclo de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine.

Al finalizar, Estefi precisó que el artista tiene contención de su círculo más intimo ante este revés judicial. "Está muy contenido por su hermano, su mamá y los integrantes de la banda", concluyó.