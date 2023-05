El gran paso de Daniela y Thiago de Gran Hermano 2022 que cambiará su relación para siempre: "Estamos..."

Embed

El romance entre los exjugadores comenzó dentro del reality y si bien hubo idas y vueltas, lograron superar ciertas asperezas y hoy están juntos. "Realmente lo de la relación fue una cajita de sopresas. Cada vez estamos mejor con Thiago. No lo podemos creer", afirmó 'Pestañela'. Y Thiago agregó: "Estamos cada día mejor, estamos re contentos de estar juntos".

"Nos sorprendió mucho el afuera, la verdad es que no me esperaba un afuera así con Thiago. Me sorprendió conocerlo afuera, es una persona totalmente diferente", detalló Daniela sobre la relación con su novio.

Daniela, además, recientemente logró concretar uno de sus ansiados sueños: tener su departamento. Es así que Thiago anunció que la pareja está conviviendo: "Estamos viviendo juntos, pero muy poquito, yo también estoy con mis hermanos". "Estamos probando", sostuvo la ex hermanita.

Por último, Daniela se refirió a la mudanza y a la nueva etapa en su propia casa. "La verdad es que la casa está vacía, tenemos una heladera y una cama, lo suficiente. De a poquito hay que equiparla", sostuvo. "Es un estrés mudarse, no sabía que era tanto. El otro día pedí comida y me di cuenta de que no tenía cuchillo y tenedor", se rió y cerró.

Daniela C y Thiago GH.jpg

Fuerte denuncia contra Thiago y Daniela de Gran Hermano 2022 en Uruguay: "Suspendieron..."

Tras su paso por la casa de Gran Hermano 2022, los hermanitos han cobrado una fama inmediata, y no paran de lloverle ofertas laborales, como a Thiago Medina y Daniela Celis, que este fin de semana estuvieron en Uruguay ¿cumpliendo? con algunos compromisos.

Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, y en las últimas horas Ángel de Brito hizo pública una denuncia de un hermano "charrúa" que asegura que la flamante parejita no se portó nada bien en el país vecino.

thiago y daniela en uruguay.jfif

"¡Ángel! Anoche tenían que presentarse en Salto, Uruguay, Thiago y Daniela de GH. La gente con mucho esfuerzo pagó las entradas y terminaron suspendiendo la presentación", comenzó el denunciante.

Lo peor, según contó, es la actitud que tuvieron los ex GH. "Pero eso no es nada, nos arrimamos con unos amigos hasta el hotel donde estaban parando Thiago y Daniela y con muy mala onda, ¡nos dijeron que no se iban a sacar fotos porque habían cancelado el evento!". De ser verdad lo que publicó Ángel, sería un verdadero bochorno.