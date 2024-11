El gran paso que darían Wanda Nara con L-Gante y que provocaría la furia de Mauro Icardi

Lo cierto es que en el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, se analizó la confirmación del romance de la mediática con el cantante y Rodrigo Lussich tiró un dato bomba: la posibilidad de un casamiento para la flamante pareja.

“Dicen que se van a casar, esa es la noticia”, comentó el conductor, remarcando con fuerza este dato de una posible boda entre los dos. A lo que Paula Varela recordó sobre alguna diferencia que mantuvieron tiempo atrás Wanda y L-Gante.

“Lo que más molestó a Wanda en su momento de L-Gante es lo de la China Suárez. O sea, en las dos relaciones la misma tercera en discordia es ella, es la misma enemiga en las dos relaciones”, señaló la panelista.

Lo concreto es que luego del fallo de la Justicia donde L-Gante no fue a la cárcel y fue condenado a tres años de prisión en suspenso por amenazas coactivas y daños, la conductora y el cantante se muestran muy unidos.

¿Habrá arroz en poco tiempo para Wanda y L-Gante?

El descargo sin filtro de Wanda Nara tras oficializar su romance con L-Gante y su separación de Icardi

Durante el mediodía de este martes, Wanda Nara habló a través de sus redes sociales para referirse a su nueva separación de Mauro Icardi, ahora aparentemente definitiva, y su romance ya completamente oficial con L-Gante, en medio de la ola de críticas por sus idas y vueltas sentimentales, siempre mediatizados.

A través de una historia virtual de Instagram, la mayor de las Nara tituló "Turquía" su descargo y lo fechó hoy 5 de noviembre a las 12:22 PM, donde comenzó argumentando que "la cultura machista está muy lejos de lo que quiero para mí y mis hijas", y confirmó su nueva relación: "Estoy separada y libre de estar con quien quiero y sobre todo me haga bien".

Al tiempo que agregó molesta: "Los fans deberían conocer todas las partes y situaciones para realmente estar orgullosos o no de su ídolo". Así como también dejó entrever que Mauro Icardi no es tan inocente como aparenta, al afirmar: "Me hago cargo económicamente de mis hijos sola, lucho con una mudanza y recuperar a las mascotas de mis hijas que lamentablemente son rehenes, también con amenazas".

Además, Wanda dejó en claro que quiere ser feliz. "Ojalá tengan mis mismos ideales, cuando no soy más feliz me voy. No me importa lo exterior de nadie. No me quedo en una relación infeliz por la foto familiar. Mientras fui feliz estuve, cuando eso deja de pasar me parece lo más sincero seguir mi camino", afirmó en claro referencia a Icardi y L-Gante respectivamente.

Y por último, concluyó molesta, a modo de respuesta a quienes dudan de cómo cría a sus 5 hijos: "No se preocupen por mis hijos, si hay algo que soy es buena MADRE. No es más sano permanecer o esconder situaciones de infidelidades sólo por mantener la unión, al menos para mí. Voy a ir siempre en busca de mi felicidad".