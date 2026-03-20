El gran temor de Mauro Icardi y la China Suárez al llegar a Argentina: "Preparados para..."
La actriz y el ex de Wanda Nara aprovecharon el alto en la actividad europea a raíz de la Fecha FIFA y no dudaron en venir al país. Aquí, las poderosas razones que trajeron a Argentina a Mauro Icardi y la China Suárez por unos pocos días.
20 mar 2026, 11:50
El gran temor de Mauro Icardi y la China Suárez al llegar a Argentina: "Preparados para..."
Aunque su nombre no aparece en las convocatorias de la Selección argentina desde noviembre de 2018, Mauro Icardi mantiene una costumbre inalterable: cada vez que hay “Fecha FIFA”, arma las valijas y aterriza en el país como si todavía integrara el plantel campeón del mundo. Sin embargo, el verdadero motor de estos viajes está lejos del fútbol. El delantero regresa con un objetivo mucho más personal y sensible: volver a ver a sus hijas, Isabella y Francesca, fruto de su relación con Wanda Nara, a quienes no ve desde hace ya varios meses.
Pero este nuevo arribo no se da en un contexto relajado. Todo lo contrario. Las experiencias pasadas, cargadas de tensión y episodios que quedaron en la memoria mediática, encendieron señales de alerta en el entorno. Especialmente aquel recordado episodio en el Chateau Libertador, donde Icardi y Wanda protagonizaron un fuerte cruce cara a cara que terminó en inusitado escándalo. Esa situación dejó huella, y hoy ambos parecen moverse bajo la lógica del “mejor prevenir que curar”.
En ese marco, este viernes Gustavo Méndez aportó detalles en La mañana con Moria (El Trece), donde dejó en claro el clima que rodea este reencuentro."Están preparados para todo", lanzó el periodista, marcando el nivel de cautela con el que se está manejando la situación. Aun así, hay un factor que juega a favor: la distancia. Por estas horas, Wanda Nara se encuentra de viaje en el exterior —incluso compartió imágenes desde Shanghái en sus redes—, lo que reduce las posibilidades de un cruce directo.
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En paralelo, también circularon versiones sobre supuestas tensiones entre el futbolista y su club, pero fueron rápidamente desmentidas. "También se dijo que Mauro tuvo una discusión con las autoridades del Galatasaray porque no le querían dar todos los días que él pedía, pero no es así. El presidente lo apoya mucho, y además conoce muy bien a Wanda, no nos olvidemos de ese dato. El hombre sabe lo que es la restitución internacional y está siempre a favor de su postura. Una semana le dieron", explicaron en el ciclo.
Con la ausencia de Moria Casán —quien se encuentra en Chile junto a Jorge Marrale por la obra Cuestión de género—, también se sumó información sobre el rol de la China Suárez en este delicado escenario. "La que más cuidado tendrá es ella, la China, porque no quiere problemas de ningún tipo esta vez. Va a ser cuidadosa hasta con las cosas que ponga o que suba a sus redes sociales. Se va a cuidar mucho mucho. Por ejemplo, al encuentro en la escuela no va a ir", detallaron.
Además, el operativo incluirá presencia legal: "Las que sí van a estar van a ser las abogadas, que van a ubicarse a 20 metros nada más porque también quieren tener registro de todo". Finalmente, se confirmó el marco formal del encuentro: "Una semana aceptó el juez para que pueda tener contacto con sus hijas. Él tiene muchas ganas de ver a sus hijas y se supone que lo mismo pasa con las nenas". Aunque hablar de cierre en esta historia suena casi irónico: con ellos, siempre hay un nuevo capítulo a punto de escribirse.
Cuál es la exorbitante fortuna de Mauro Icardi, según Yanina Latorre
Desde este mes de marzo, Wanda Nara y Mauro Icardi consiguieron concretar un paso que venían buscando desde hace tiempo: su divorcio legal. Sin embargo, lejos de cerrar el tema, la situación volvió a instalarse en el centro de la escena mediática luego de que Yanina Latorre analizara en detalle cómo quedó la división de bienes, poniendo el foco en la fortuna del futbolista y dejando entrever que el resultado no habría sido favorable para él. Además, deslizó que este escenario podría no caerle del todo bien a la China Suárez.
Durante su programa en El Observador, la conductora se metió de lleno en el entramado económico de la expareja y sorprendió con una lectura tajante sobre el desenlace financiero. Según su visión, el delantero no salió beneficiado del acuerdo alcanzado tras la ruptura.
“Él hizo muy mal negocio con la separación con Wanda. Cuando pasa lo del Wandagate, que aparecen los mensajes, empiezan a pelear, pero no se separan y quedan juntos. Hicieron separación de bienes”, sostuvo en un primer análisis, marcando el punto de inflexión en la relación.
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Luego, profundizó en cómo se distribuyeron los activos entre ambos. “Él se quedó con el efectivo que tenían hasta ese momento. Y claro, ellos habían invertido todo en propiedades. Ella se quedó con las propiedades. Si vos sumás todo eso, es mucho más que, creo según ella, los 10 palos que le quedaron”, explicó, dando a entender que el patrimonio inmobiliario tendría un peso mucho mayor en la balanza.
La conductora de SQP (América TV) también recordó un movimiento clave que se dio antes de la separación definitiva y que habría impactado directamente en el reparto. “No nos olvidemos que ella se autotransfirió 7 palos antes de venirse para acá. Y él se compró con 6 palos la casa de los sueños”, agregó, aportando más contexto sobre las decisiones económicas de ambos.
Con este panorama, Latorre dejó una reflexión que no pasó inadvertida: “Entonces digo, ¿Cuánta plata puede tener?”, insinuando dudas sobre la liquidez real del futbolista tras el acuerdo.
Pero el comentario más punzante llegó cuando puso la lupa en la relación entre Icardi y la China Suárez. “Cada vez que hace cumpleaños, te muestra 7 relojes de 50 mil dólares, 4 carteras… Yo creo que si lo quisiera un poco, le ahorraría para que les quede para el futuro”, lanzó sin vueltas.
Fiel a su estilo directo, cerró con una frase que generó fuerte repercusión: “Claramente, la China no es que lo ama perdidamente. Lo que quiere es esa vida que tenía Wanda y que ella miraba y la agarró tarde. Pues ya, se termina”.