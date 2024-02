El grito del exterior que podría romper la amistad de Licha y el Chino en Gran Hermano

Embed

"Yo escuché clarito: ‘Chino, alejate de Licha’", le decía la uruguaya al Chino. A lo que Zoe aportó: "Yo escuché Chino dos veces". Por su parte, el participante preguntó sorprendido: "¿Dos veces lo gritaron?".

Según el video que compartió la usuaria de X @sways con ese momento en la casa, Martín Ku siguió consultado sobre ese grito pero parece que las explicaciones de ellas no lo convencieron del todo.

Veremos cómo repercute este hecho a futuro en la buena relación que forjaron el Chino y Licha dentro de la casa, si es que Martín Ku toma en cuenta esto que habrían escuchado sus compañeras desde el exterior.

martin ku rosina zoe.jpg

El coqueteo y elogio sin filtros de la novia de Martín Ku a Joel de Gran Hermano: "Sos muy..."

La novia del Chino Martín Ku coqueteó al aire con Joel Ojeda y sorprendió a todos al lanzar un elogio sin filtro para el ex compañero de de su pareja en Gran Hermano, Telefe.

Marisol dio la nota en el ciclo A la Barbarossa y ahí al escuchar la voz de Joel desde el estudio lanzó un tremendo elogio para el joven, reconociendo su aspecto físico.

"¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Qué tal, Marisol?”, dijo Joel, y la novia del Chino sonrió y sorprendió con un pícaro comentario sin filtros: “Hola, Joel. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Sos muy lindo en persona, te lo quiero decir”, dijo.

"¡Son tremendos! Bueno, pero es lindo, chicos. Yo amo a mi novio igual”, afirmó Marisol al escuchar los comentarios de los integrantes del ciclo.

En ese instante, luego de escuchar tamaño e inesperado elogio de la novia del Chino a Joel, Georgina Barbarossa se paró de su silla y amagó con retirarse del estudio.

Joel respondió con altura y mucho respeto, aclarando que no estaría nunca con una mujer comprometida: “Sé que el Chino también te ama mucho porque hemos hablado de vos también. He visto fotos de los dos”.

“¿No estarías con la novia del Chino, no?”, le preguntaron al instante al integrante de la actual edición de GH. Y él contestó sincero: “No, jamás estaría con la novia de nadie. Además, he tenido propuestas de novias, de chicas que me dijeron que estaban de novia y les dije no. No quiero saber nada”.