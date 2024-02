El coqueteo y elogio sin filtros de la novia de Martín Ku a Joel de Gran Hermano: "Sos muy..."

"¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Qué tal, Marisol?”, dijo Joel, y la novia del Chino sonrió y sorprendió con un pícaro comentario sin filtros: “Hola, Joel. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Sos muy lindo en persona, te lo quiero decir”, dijo.

"¡Son tremendos! Bueno, pero es lindo, chicos. Yo amo a mi novio igual”, afirmó Marisol al escuchar los comentarios de los integrantes del ciclo.

En ese instante, luego de escuchar tamaño e inesperado elogio de la novia del Chino a Joel, Georgina Barbarossa se paró de su silla y amagó con retirarse del estudio.

Joel respondió con altura y mucho respeto, aclarando que no estaría nunca con una mujer comprometida: “Sé que el Chino también te ama mucho porque hemos hablado de vos también. He visto fotos de los dos”.

“¿No estarías con la novia del Chino, no?”, le preguntaron al instante al integrante de la actual edición de GH. Y él contestó sincero: “No, jamás estaría con la novia de nadie. Además, he tenido propuestas de novias, de chicas que me dijeron que estaban de novia y les dije no. No quiero saber nada”.

El duro vaticinio de Furia a Martín Ku sobre la próxima eliminación de Gran Hermano: "Vas a perder a..."

Tras la salida de Lucía Maidana, Martín El Chino Ku se dio cuenta de que se repitió un patrón en los eliminados de Gran Hermano, Telefe, desde que Juliana Furia Scaglione les tiró las cartas del tarot.

Según las cartas de Furia, los que abandonaron el reality sacaron el 7 de copas. Federico Manzana Farías perdió a Joel Ojeda; Rosina Beltrán se despidió el domingo de la salteña.

"Vas a despedir a un Bro", le dijo Furia a El Chino. Por su parte, Bautista Mascia y Lisandro Navarro trataron de disuadirlo y opinaron que "no entre en esa".

"Fue justo después de las cartas, la primera persona que se fue, es seguido", sostuvo el jugador que cree en la veracidad de las cartas de Furia. Sin embargo, reflexionó los resultados de la próxima gala de eliminación: "Si ahora se corta la racha, ya está".