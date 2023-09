El hermano de Aníbal Lotocki rompió el silencio tras el pedido de detención al médico

"Nosotros trabajamos acá. Yo trabajo con mi primo que es cirujano plástico y yo hago más que nada las relaciones públicas más que nada", agregó.

Finalmente, aclaró que no realizaban cirugías de gran magnitud, sino que se orientaban en otras cuestiones. "No tenemos nada que ver con mi hermano, no trabajamos juntos. Cada uno trabaja de forma independiente. Hacemos endopeel, botox, ácido hialurónico, pero esas cosas son mínimas y no invasivas. No hacemos cirugías", sostuvo.

Dieron a conocer audios de Aníbal Lotocki donde revela qué productos inyectaba a sus pacientes

Tras la muerte de Silvina Luna y Mariano Caprarola, quienes fueron operados por Aníbal Lotocki y eso habría derivado en los problemas de salud que los llevaron al peor final, en los últimos días muchos pacientes alzaron su voz para contar sus experiencias con el médico y manifestar su precaución.

En esta ocasión, fue en DDM (América) donde mostraron los audios de una paciente que se operó con Lotocki y grabó una consulta que tuvo con él al notar ciertos problemas en su cuerpo. “Esto es de la ANMAT, les gusta embarrar, la noticia es otra, la noticia es el médico de los famosos, es esa. ¿Viste? Los medios son así, están ahí, se dedican a esto”, decía el medico cuando la joven le consultó por las denuncias de Silvina años atrás.

“El producto no se mueve de lugar, acá dice que no hay rechazo ni provoca alergias. Sin efectos colaterales, sin sustancias tóxicas y no migra. Son partículas acrílicas y está indicado en glúteos, es para el aumento”, aseguraba en cuanto al uso de polimetracrilato y agrega: “Respecto a los efectos colaterales del producto, no está descripto que provoque, por ejemplo, cálculos renales, tampoco inflamación de las piernas”.

Luego, describe de forma concreta el producto que tiene la joven y explica: "Esto es grasa. Engordaste...si. El producto está ahí adentro, eso que tocas ahí, eso que agarras, es el producto. Se pone un poquito de todo, el producto que migra es la silicona liquida, que es un aceite, el aceite de avión que vos te pones y empieza a caer por las piernas".

"Vos ves el producto porque tiene así un corte y acá hay un bulto, hay una pelota. Y después está más acá, viste, se va desplazando una masa. Puede tener que ver con sobrepeso", expresa.