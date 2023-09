Se conoció un desgarrador dato sobre el estado de Silvina Luna al momento de morir

los resultados de la autopsia de Silvina Luna - captura Mañanísima.jpg

Fue allí cuando Carmen Barbieri, que estuvo internada en la pandemia durante muchos días, le aclaró que “estando en terapia intensiva no te pesan, pero por supuesto que estaría recontra delgada. Adelgazás, sos piel, sos todo hueso”.

En tanto, la panelista leyó parte del informe de la autopsia que detalla que se encontró “una importante cantidad de material migrante disperso en el cuerpo, no en la cabeza. Sí en los brazos, en los pectorales, en la zona de los glúteos y detrás de las rodillas”.

Lo cierto es que por estas horas el abogado Fernando Burlando, con estos datos, intentará calificar como "homicidio" la muerte de Silvina Luna, complicando así la situación judicial de Aníbal Lotocki, quien aún sigue deslindando responsabilidades.

Ángel de Brito reveló la extraña actitud de una famosa en el velatorio de Silvina Luna

El miércoles por la noche, Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) la extraña y ampulosa actitud de la mediática Pamela Sosa durante el velorio de Silvina Luna, quien murió a los 43 años tras una larga lucha contra las fatales reacciones de su organismo como consecuencia de las intervenciones estéticas que le realizó Aníbal Lotocki hace más de una década.

Lo cierto es que el periodista relató una situación de la que fue testigo precisamente en la despedida final de la ex GH. “De repente, vemos a una persona toda montada, muy producida para el evento, si se puede llamar así. A todo el mundo le llamaba la atención. Pensé que era una amiga. No se me ocurrió que iba a estar ahí”, confió el periodista refiriéndose a la presencia de Sosa, ex pareja de Lotocki e intervenida por el médico también.

Tras su llegada, todos los presentes se preguntaron quién era y qué hacía allí, recordó el conductor de América TV y agregó: “Era Pamela Sosa. Yo no la vi, pero me contó Cinthia que estaba muy dramática, que lloraba. No había cámaras, además, en ninguna de las dos situaciones. Ni en el velatorio ni en el panteón, en la ceremonia más íntima”.

“En ese momento no la reconocí. La verdad es que no la identifiqué. En un momento Cinthia me dijo, ‘¿quién es esta?’, porque la vio en una situación que la verdad no daba, aunque estuviera con el pelo recogido, camperón y zapatillas. A la tarde me llamó y me dijo que era una caradura, que era ella. Estaba indignada”, sumó Ángel de Brito.

Así, el conductor de LAM explicó que lo que más molestó al entorno cercano de Luna fue "la exposición", y por último dejó en claro que Sosa “No era amiga de Silvina. Además defendió a Lotocki, aunque después sí se sumó como víctima”.