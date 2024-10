El hijo de Martín Demichelis contó cómo reaccionó Evangelina Anderson al descubrir la dura verdad

El joven aseguró que lo peor ya pasó. “La duda no me dejaba dormir, me destrozaba por dentro. La trompada más dura era verme al espejo y entender que vivía en una realidad sujeta a la mentira. Luego de tanto tiempo de mentirme en la cara le pedí de rodillas a mi mamá que me dijera la verdad. Luego entendí que ella es una luchadora”, mencionó.

Los explosivos detalles de la infidelidad de Martín Demichelis a Evangelina Anderson con la azafata

Este jueves, en LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito y las angelitas dieron más detalles de la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis.

"Tania viajaba con el equipo de River hacía los charter a los partidos", comenzó diciendo el presentador. "Todos sabían que Tania estaba con él. Obviamente hay gente que te cuenta la posta y hay gente que lo cubre y te dice: 'no, fue una vez, dos. qué querés, el pibe es tan fachero que se le tiran las zafatas encima'", contó Yanina Latorre.

Y agregó: "En River, últimamente, antes que se vayan a México, creían que ellos estaban separados. ¿Por qué? Él estaba muy desfachatado. No estaba solo con la azafata, pedía teléfonos, veía una que pasaba y le gustaba y decía 'cómo se llama, conseguime el teléfono de ella'. Estaba muy desbocado. Muy desprolijo".

Otra de las angelitas comentó: "Lo que me dicen desde adentro del club es que ella siempre fue muy educada, las nenas divinas, pero el olfato de todo el club era que ella era muy celosa". Ahí, Marcela Feudale acotó: "El papá de él le decía 'picasesos' a Evangelina".

Antes, Latorre había dicho sobre la infidelidad: "A la azafata la conoció en viaje de River, es desde marzo, él fue un poco desprolijo. Se escapaba de la concentración para verla. Que eso no habla bien del técnico".

"Él parece ser que está muy cercado por Evangelina. Desde que llegó a River Evangelina le puso un rastreador en la camioneta. Una de las primeras noches... el equipo se junta en River y de ahí va a dormir a un predio. Esa noche, él estaba en el predio, ella rastrea la camioneta que estaba en la cancha de River. Enloqueció y se apersona en la cancha. Se pone a pelear con los empleados que por qué estaba la camioneta y no el marido. Entonces le explican que por un tema de logística los llevan en micro hasta donde concentran, los autos quedan en el estadio, van y vienen todos en el micro, y después agarran los autos para irse a la casa cuando terminan el partido. Tuvo que ver los autos de todos lo jugadores para comprobar que no le estaban mintiendo. Todo medio caótico", reveló Yanina.

En otra parte del programa, Yanina contó "un datito de Tania", la tercera en discordia. "Tengo un datito del enojo de Tania. Le prometió a Tania que iba a dejar a Eva. Cuando le dijo al tiempo que no podía, la mina se le plantó y empezó el quilombo. Lo sabía todo River, él estaba enganchado con Tania", detalló.