El hipnótico show del ventrílocuo que alucinó al jurado de Got Talent Argentina: "Es de locos"

“Estoy alucinada. Cada vez fuiste más recurrente y podés hacer lo que quieras. Le diste vida realmente”, expresó Flor Peña. La Joaqui, en tanto, le dijo a Martín: “Me parece espectacular lo que hacés y cada fase que nos ha tocado transitar en conjunto hiciste a través de Humberto que podamos conocer un pedacito más de vos. Sos un increíble cantante. Es de locos cómo cantás”.

“Me emocionaron mucho. No puedo creer nada de lo que sucedió, la puesta de escena, la independencia de Humberto. Provocás que les hablemos en plural. Es una relación que sentimos porque vos la sentís, con tanto amor y compañerismo. Los quiero mucho”, opinó Abel Pintos.

Una participante de Got Talent Argentina arrasó con su coreografía inspirada en Cruella de Vil: "Ella ya ganó"

Este lunes, en Got Talent Argentina (Telefe), la participante de nueve años, Renata Antúnez, hizo una impresionante coreografía inspirada en el personaje de Disney, Cruella de Vil.

Después de hacer su performance con canciones como One way or another, de Blondie, y Crazy in love, de Beyoncé, Flor Peña le dijo: “Lo que hiciste no es nada fácil, la adrenalina y nervios cuando hay mucho en juego. Que tengas nueve años y esa seguridad, que salgas a comerte el escenario… es algo que a mí me asombra. No puedo dejar de decirte que seguramente te conviertas en una gran artista porque tenés una pasión y entrega que no se ve mucho a tu edad”.

Y agregó: “Te vuelvo a pedir que te quieras mucho, que no te exijas de más y que juegues. El arte no deja de ser un juego. Más allá de lo que pase esta noche, decirte que estoy muy orgullosa de que hayas llegado a esta instancia. Seguro te vamos a ver en muchos escenarios”.

Cuando le tocó dar su devolución, Emir Abdul se emocionó hasta las lágrimas y Renata también. “Ella siempre juega y es la primera vez que la veo nerviosa. Me encanta que esté nerviosa porque nunca vi que tenga presión, y eso es lo que le va a pasar el resto de su vida. Cuando pasó de ronda, Renata en vez de tomar una clase, tomaba cinco porque decía ‘quiero ser una buena semifinalista’. Ella ya ganó y aunque no pasés, ¿qué pasa?”, le preguntó el bailarín a su alumna. “Nada porque voy a querer trabajar para otro Got Talent y ganar. Es lo mismo”, respondió la niña.

Abel Pintos, por su parte, resaltó que "no tenés que preocuparte más que por disfrutar cuando bailás. Entendés el show, el espectáculo y el escenario es tu lugar natural. La segunda buena noticia que te quiero dar es que no te diste cuenta pero hoy bailaste una final, fue un show ganador. Te felicito mucho”.