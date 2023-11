Flor Peña destacó el arte de una participante de Got Talent Argentina: "Tenés un don y una gran responsabilidad"

Abel Pintos, por su parte, expresó que la admira mucho como actriz y como trabajadora. "Siento que hay un trabajo muy grande detrás, de poder lograr cada cosa increíble de estas que hacés", destacó.

En tanto, Emir Abdul, remarcó: "Vos vas a lograr lo que te propongas. Vos naciste para ser una estrella". Acto seguido, Flor Peña le dijo a Francesca: "Hoy vos me mostraste algo que en poca gente vi, y es que vos sos una artista madura en su arte. Te digo hoy, pase lo que pase, vos naciste con este don que no te lo va a quitar nunca nadie. Sé feliz y llevalo hasta las últimas consecuencias, porque tenés un don y una gran responsabilidad para que eso se convierta en algo gigante".

El conmovedor llanto de Flor Peña al escuchar la interpretación de un niño de 11 años en Got Talent Argentina

En Got Talent Argentina (Telefe) el participante Tomi Jackson, de 11 años, interpretó la canción Plegaria para un niño dormido, de la banda Almendra, y logró conmover al jurado.

Oriundo del municipio de Malvinas Argentinas, Tomi le dedicó la canción a todos los niños que no pueden disfrutar de su infancia. "Estoy muy contento de traer esta canción de Spinetta que tanto me gusta. Me quedé pensando que ustedes me dijeron que nunca deje de jugar. Y por suerte tengo algo para jugar, tengo una casa, una familia y también tengo para comer", reflexionó el chico.

Y agregó: "Pero, sé que hay niños que no tienen eso y que solo tienen sus sueños, y a esos niños les digo que nunca pierdan la fe y la esperanza porque algún día van a llegar a ese sueño".

Flor Peña se emocionó hasta las lágrimas al escuchar su interpretación y en su devolución le dijo: "Sos un niño que percibe la vida con profundidad”.

"No paré de llorar. Elegiste una canción dificilísima de cantar pero hermosísima. Estoy segura de que si Spinetta estuviera le habría dado mucha emoción escucharla de tu boca. Vos cantaste esta canción entendiendo lo que estabas diciendo", expresó muy emocionada. "Tenés una consciencia tan hermosa y tan necesaria que te lo agradezco muchísimo", sostuvo entre lágrimas.