El homenaje de Mirtha Legrand a Nelly Trenti, su histórica locutora

De inmediato, pasaron al aire un compilado con algunas de las participaciones de la reconocida locutora en los clásicos almuerzos. Mirtha no pudo evitar mostrarse conmovida. “Nelly, querida, te voy a extrañar”, decía el graph al final del video.

“Divina, divina Nelly. Nunca la olvidaremos. La queremos muchísimo y siempre la quisimos. No sabía que le iban a hacer este homenaje. Gracias”, cerró la conductora, en memoria de Trenti.

Nacho Viale reveló cuál es la figura que quiere en la mesaza, pero Mirtha Legrand desaprueba

El viernes, Nacho Viale salió al aire en LAM (América TV) luego de culminar con las grabaciones de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana, los programa de Mirtha Legrand y Juana Viale, que ser verán el sábado y el domingo, respectivamente.

En la charla con el programa de Ángel de Brito, el productor de La Chiqui contó que hay un invitado, que él quiere cerrar para la mesaza, pero que la diva -por ahora- desaprueba.

"Si yo tengo al presidente Alberto Fernández, la voy a tratar de convencer. ¡Y que le diga en la cara: 'yo no lo quería y me lo impusieron'!", reveló Nacho, que no descarta un mano a mano de su abuela con el mandatario.

Por otro lado, el productor se lamentó por las restricciones que hay con los invitados debido a la competencia entre los canales: "Está difícil que nos presten a las figuras. Sé que Telefe no, pero con América TV, por ejemplo, siempre se han portado espectacular".

Al finalizar, Nacho expresó su deseo de poder tener a La Chiqui con Susana, algo que se complica porque la diva de los teléfonos tendría que contar con la autorización de su canal. "Me encantaría verlas juntas. Es algo que hoy el público se pierde", sentenció.