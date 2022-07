El hotel de los famosos: Alex Caniggia reveló qué hará con los 10 millones de pesos

Embed

Pampita lo felicitó y le preguntó que tenía pensando hacer con los 10 millones de pesos que se lleva por haber alzado el título de campeón. "Todo me lo voy a gastar todo. ¡Me llevé los 10 palos! Ahora me voy al cajero. ¡Voy a gastar en viajes!", exclamó el mediático.

Martín Salwe, al igual que todos los ex participantes del reality, felicitaron al vencedor. "¡Dale, Campeón! ¡Dale, Campeón! ¡Dale, Campeón!", coreaban Melody Luz, Walter Queijeiro y Matilda Blanco, los más cercanos al hijo de El Pájaro Caniggia.

Charlotte Caniggia felicitó a su hermano, Alex, tras el triunfo en El hotel de los famosos

Charlotte Caniggia estuvo en la final de El hotel de los famosos. La mediática fue a alentar a su hermano, Alex, que se enfrentó en la H, el desafío más duro, a Martín Salwe, en el exitoso reality de El Trece.

"Estoy muy orgullosa de vos. Ya me esperaba estoy. Y no quiero decir nada más porque me pongo muy nerviosa", expresó la hija de Mariana Nannis y El Pájaro Caniggia, que hizo un esfuerzo para no ponerse a llorar ante cámara.

Martín Salwe se quebró en la final de El hotel de los famosos

Este lunes, Martín Salwe y Alex Caniggia se enfrentaron en la gran final de El hotel de los famosos. Para el cierre del reality, estuvieron para alentar a los finalistas sus familiares y el resto de las figuras que pasaron por el programa.

El ex locutor de La Academia recibió la visita de su padre, Gustavo, que le dedicó unas palabras a su hijo: "Estoy re feliz. Siempre pensé que Martín podía llegar a la final. Tiene un futuro enorme y eso a mí, como padre, me enorgullece".

Salwe no pudo evitar emocionarse y expresarle todo su afecto. "Gracias por todo. Intento manejarme por la vida con lo que me dejas que es una caja gigante de respeto y amor. Siempre dije que mi miedo es no hacer ni la mitad de lo que vos hiciste conmigo y con nuestra familia. Gracias por todo y perdón si te fallé", sostuvo.

"No fallaste en nada. Y tenés un camino larguísimo por recorrer", sentenció el padre del ex locutor de La Academia. "Es tu fan número uno", sentenció El Chino Leunis, que se mostró sensibilizado por el vínculo entre ellos.