El hotel de los famosos: la increíble anécdota de Alex Caniggia con Ricardo Arjona

“Estaba entrenando y me dice hermano uso la pesa. Y le digo ¿de dónde eres, estás de vacaciones? Terminamos de entrenar y me dice qué haces, no hago nada, me gustaría invitarte al show”, arrancó Alex Caniggia su sorprendente relato.

Durante el entrenamiento, Alex le fue preguntando sobre su vida ya que no lo había reconocido y luego el cantante lo terminó invitando a su show.

“Vienen al rato, me tocan la puerta... ¡Era Arjona! Me olvidé, me cambié, me fui con ellos, bajamos al parking, de joda, pim, pum, pam. Y le digo: hermano, gracias por invitarme. No sabía ni quien mier.. era”, agregó entre risas.

El romántico posteo de Alex Caniggia dedicado a Melody Luz

Está más que claro que el romance a pura pasión que se formó durante la grabaciones de El hotel de los famosos, El Trece, fue el de Alex Caniggia y Melody Luz.

El Emperador y la bailarina dieron rienda suelta a su pasión durante las muchas noches de suite que disfrutaron a fuerza de ganar distintas competencias en el reality.

Si bien todavía faltan unas semanas para que El hotel de los famosos termine de salir al aire, lo cierto es que la final del programa se grabó la semana pasada y todos los participantes ya están en sus casas retomando su vida normal.

image.png

En este panorama, desde las redes sociales Alex Caniggia le declaró su amor públicamente a Melody Luz con dos historias en su cuenta de Instagram.

"Ti amo amore mío", expresó el mediático en una postal besando a la bailarina y acompañando la imagen con corazones. Y en otra romántica foto de los dos agregó: "Te amo enana".

El romance sigue a full fuera del reality y los dos se muestran a puro sentimiento. Que viva el amor.