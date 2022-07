Martín Salwe y su fuerte frase de cara a la final de El hotel de los famosos

martin salwe.jpg

Una semana antes, desde la misma red social, Salwe, que protagonizó varios conflictos durante la convivencia en el programa de El Trece, expresó: "Paso a paso. Hasta el final".

De esta manera, con su mensaje a puro positivismo, Martín Salwe dejó en claro que va por su lugar en la gran final del popular reality.

Silvina Luna volvió a cruzarse fuerte con Martín Salwe en El hotel de los famosos

Silvina Luna y El Turco García volvieron a ingresar al programa El hotel de los famosos en calidad de huéspedes invitados y allí la actriz volvió a tener un tenso ida y vuelta con Martín Salwe, con quien ya se cruzó antes en algunas ocasiones.

La modelo ingresó al reality y después de reencontrarse con el locutor lanzó varios reclamos por cuentas pendientes en una charla a la vista de todos. Ella le consultó por qué había planeado algunas bromas a sus compañeros durante su estadía y él se defendió. Además, le preguntó por la distancia con Majo Martino tras la amistad que tenían.

“¿Te arrepentís de algo con Majo (Martino), de lo que pasó?”, le preguntó Silvina. “Con todos me arrepiento de algo puntual, de alguna cosa que habré dicho; no sé siento que con todos en algún momento me manejé mal, no adrede, pero quizás por esto es algo nuevo para mí, y no sabía como manejarme”, le respondió Martín.

Y agregó: “Quizás me confundí si hoy lo veo a la distancia, porque hay muchas cosas que hice yo que a Majo le molestaron y otras que hizo ella que a mí me molestaron, entonces hay cosas que se rompieron por parte de los dos”.

Y sobre una broma en particular que recordó Luna, Salwe se defendió: “Yo no hice eso, estás mal informada”. “¿No hiciste eso?”, repreguntó la rosarina. “Ojo porque yo la sal no la puse”, repitió el locutor.

“Igual tenés una forma de contestar tan soberbia”, le dijo Luna. “¡Pero me estás matando a preguntas como si yo fuera el culpable de la vida!”, lanzó Salwe.