Enojo en El Trece por el cumpleaños de Locho Loccisano: los famosos que no debieron estar

Claro que también el notero de LAM charló con los padres y la hermana del más lindo del polémico reality. Mientras su mamá Mónica apoyó la complicidad de su hijo, entre risas nerviosas, y aseguró que no vio nada, su hermana recién llegada de Italia afirmó que acá lo están bancándolo siempre; y el papá contó que todos sufrieron desde afuera, pero que "El verdadero Locho es el que se vio. Lucas es así. Es un gran hijo, es un gran hermano, es un gran amigo".

Walter Queijeiro cumple Locho captura.jpg Walter Queijeiro, otro que todavía está dentro del reality, se mostró públicamente en el cumpleaños de Locho Loccisano.

En tanto, pudieron verse llegar al festejo a Matilda Blanco -quien vuelve por estas horas al programa-, obviamente Majo Martino, así como también Pato Galván y Walter Queijeiro, quien al igual que Locho aún están dentro del reality de acuerdo a lo que se ve en pantalla. Todos hablaron ante los micrófonos de LAM, se despacharon sobre los que no fueron invitados al cumpleaños, despertando enojos varios desde El Trece al incumplir la cláusula de silencio de sus contratos. ¿Se vendrá una sanción para ellos?

El hotel de los famosos: el pedido de disculpas de Emily Lucius a Locho Loccisano tras quedar eliminada

La noche del lunes fue crucial en El hotel de los famosos (El Trece), no sólo para las implicadas en la definición a través del juego de la H, Emily Lucius -que terminó perdiendo- y Melody Luz, sino también para todo el fandom, amigos y familiares de Locho Loccisano que tan enojados estaban con la influencer por sus burlas y maltratos hacia el notero que se transformó en el favorito del público. Así, luego de verse en pantalla su eliminación del reality, la hermana de Belu Lucius se disculpó públicamente con el notero.

Emily Lucius y Locho Loccisano.jpg Emily Lucius y Locho Loccisano, enfrentados durante El hotel de los famosos (El Trece).

Así, reabriendo su cuenta de Instagram que había cerrado por las agresiones que había comenzado a recibir, Emily Lucius posteó una carta abierta disculpándose de manera pública. "Acabo de salir de un juego en donde viví momentos de alegría, competencia, tristeza y mucho aprendizaje. La competencia con desconocidos requiere de paciencia, empatía, tolerancia y por momentos eso se pierde. Más en un juego en donde no se tiene noción del tiempo ni de la realidad", fueron las primeras palabras de Lucius.

"Más allá que todo haya sido una competencia, un juego, quiero pedirle perdón a Locho Loccisano, a su familia, amigos y seguidores, porque no fue mi intención pero sé que con mis palabras, con algunas de mis acciones, puse en duda lo que él sintió. Me equivoqué, no fue de mala leche, y por eso acá estoy dando la cara y pidiendo disculpas", prosiguió Emily en su posteo.

Emiliy lucius posteo disculpas a Locho.jpg Las disculpas de Emily Lucius a Locho Loccisano.

Además, Emily aclaró: "Ya hablé con Locho, pero hacer pública mis disculpas es lo que siento que corresponde, porque pública fue también la forma en la que dudé de él. Lamentablemente no pude comunicarles esto antes, ya que debía cumplir el contrato que firmé". Y cerró asegurando que "Desde hoy voy a intentar volver a mi eje, que es trabajar a partir del humor tratando siempre de ser mi mejor versión. Gracias a todas aquellas personas que durante todo este tiempo me han mandado mensajes de amor y de apoyo, los que me conocen me siguen hace tantos años saben muy bien quién es Emily Lucius".