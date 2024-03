Marta González contó que está otra vez enferma y le habló a su hijo fallecido: "Falta menos"

Y continuó: “Me parece que lo mejor sería morirme de un síncope, la mejor muerte. No quiero ver que la gente que me quiera sufra porque uno está sufriendo. Yo tuve a mis dos padres que tuvieron una larga enfermedad y yo decía ‘pero este no es mi papá, no es mi mamá’, porque se convierten en una bolsa de dolor, y te da un dolor tan grande”.

"A veces uno se cansa, no tengo tantas alas ya. No le tengo miedo a muerte, no me asusta. Porque, además, tengo como la esperanza de que lo voy a ver de nuevo a Leandro. Cada vez falta menos, querido hijo. Fehacientemente, creo que va a estar mi mamá, mi hermano Gerardo, mi papá, Leandro…a todos los seres que amé”, dejó en claro Marta González.

“El otro día leí que el cáncer es de las personas que no perdonan, y yo creo que hay cosas que no me perdono. No los otros, yo. Soy muy exigente conmigo mismo, y ahora digo cómo permití esto, cómo no reaccioné. Me culpo”, se sinceró la artista.

Y cerró sobre esta nueva batalla que tiene contra la enfermedad: “Creo que tiene que ver con las cosas que uno tapa de lo emocional. El año pasado, mi hija estuvo muy mal, y yo me trago las cosas, y esto, creo, que es producto de esto”.

Marta González habló de su salud y causó preocupación: "Voy a seguir dándole lucha a la enfermedad"

Marta González abrió su corazón y mediante un video que publicó en su cuenta de Instagram, contó que le volvieron a descubrir células cancerígenas.

La actriz, que venció la enfermedad en tres oportunidades años atrás, dijo: “Hace unos días me hice una biopsia, me dieron el resultado, y no salió como me hubiera gustado. Tengo células cancerígenas”.

Luego, contó cuál será su tratamiento: “Me van a hacer una inmunoterapia, pero voy a seguir trabajando. Voy a seguir dándole lucha a la enfermedad porque quiero a mi familia y a ustedes”. Por último, cerró con un mensaje esperanzador: “Sé que con la ayuda de Dios todo se puede”.

Marta logró vencer tres veces al cáncer y en 2022, en una entrevista con La Nación, recordó: "Pasé por tres cánceres de mamas. El primero fue cuando Leandro (su hijo) decidió irse a vivir a México, donde estaba haciendo una carrera maravillosa en TV Azteca. Y luego a los seis meses de su muerte me hice estudios y vieron otro".

"Y hace dos años tuve el último. Se me repitió tres veces y me hicieron mastectomía. Hoy estoy bien, solamente tengo que seguir tomando una píldora durante ocho años más", cerró.