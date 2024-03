El impactante momento de la muerte de Diego Maradona en un testimonio revelador

A la mañana, la cocinera lo vio al ídolo y supo que ese era el final: “Ese día no... fue mucha locura. Yo cuando lo vi a él, ya estaba fallecido. Lo que más me impactó fue que no despertaba, yo estaba como loca. Hasta lo retaba, le decía ‘despertate, Diego’. Nos metíamos todos, tratando de revivirlo”.

Monona, como le decía el crack, rememoró que las prácticas de RCP se extendieron durante un largo tiempo: “Me acuerdo del conteo, que no quiero ni acordarme. Decían ‘1, 2, 3, vamos’. Contaba la enfermera cuando hacía en el RCP. Estaba la enfermera y el de seguridad haciéndole RCP; es mentira que la psiquiatra se lo hacía porque no sabía cómo se hacía”.

En un momento, alguien le pidió que le hicieron respiración boca a boca, pero ella se negó: “Y después me decían a mí que le hiciera respiración. ´Yo no’, dije. A mí me daba impresión, no podía. Me decían: ‘Dale, Monona, hacelo, cuando yo te digo, 1.2.3′. Era una locura, ese conteo quedó en mi cabeza por días”.

Al finalizar, Romina Milagros Rodríguez consideró que El Diez ya no quería seguir con vida. “Para mí, él dijo ‘basta de todo’”, sentenció, casi al borde de las lágrimas.

Embed

Dieron detalles del juicio por la muerte de Diego Maradona: "No fue abandono de persona, sino homicidio"

Este martes, en Intrusos (América TV), el abogado Mario Baudry dio nuevos detalles del juicio que sigue en pie por el esclarecimiento de la muerte de Diego Maradona e investigación de los presuntos responsables. El juicio lo llevan adelante los herederos del exfutbolista.

Baudry, en el ciclo conducido por Flor de la V, reveló: "Fue una pelea dura y en soledad. Lo que va a pasar el día 6 de marzo es una audiencia de pruebas, donde la fiscalía pidió testigos que están en el expediente. Nosotros además de esos testigos pedimos la reconstrucción de dos hechos, uno dónde murió Diego, para que el Tribunal vea con sus propios ojos cómo lo tenían a Diego".

"Y el otro hecho es la reconstrucción del día que lo operaron, que hubo tantas idas y vueltas, y saber dónde estaban los médicos que lo operaron, dónde estaba Leopoldo Luque sentado", agregó el letrado.

También explicó qué es lo se va a discutir en esa audiencia: "Se van a discutir los testigos que se propusieron, qué se va a tomar en el juicio oral, y puede haber una ampliación de pruebas. Y después, recién ahí el Tribunal pondrá la fecha de juicio".

"Cuando la gente sepa lo que vivió Diego, se va a sorprender. Acá hay más de 130 mil audios que comprometen a los imputados. Yo pedí que se reproduzcan todos, pero van a hacer lugar a un montón de partes, porque cuando el Tribunal escuche la forma despectiva en la que Luque trataba a Diego será determinante", sostuvo Baudry.

Al final, expresó sobre los supuestos responsables: "Yo creo que los que lo cuidaban (su entorno) no hicieron abandono de persona, sino algo más grave, que es homicidio con dolo eventual, que va de 5 a 25 años de cárcel".