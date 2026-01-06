La tajante reacción de Maxi López ante los rumores de infidelidad de Martín Migueles a Wanda Nara

Ahí el periodista le consultó directamente "La ex de Migueles, Claudia Ciardone, dijo que Migueles estaba con Wanda por interés". A lo que el ex futbolista sentenció: "No tengo ni idea. No sé, te digo la verdad, no me acuerdo de lo mío, imaginate de los otros. Me mantengo al margen porque eso sí no estoy desayunado".

Y ante la pregunta de rumores de separación de Wanda y Migueles, el ex futbolista dejó en clara su postura: "¿Hay ruptura? No sé, tengo que preguntar. Espero que esté todo calmo, en armonía como me fui que nos conviene a todos".

Los planes de Maxi López y Daniela Christiansson en Argentina

Tras el nacimiento de su hijo Lando el 31 de diciembre, Maxi López contó en la entrevista con el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares que aprovechará sus días en la Argentina para ver hogares para mudarse con su familia este año, idea que viene hablando con su pareja Daniela Christiansson hace ya un tiempo y que le permitirá también estar cerca de los tres hijos que tiene con Wanda Nara tras tantos años viviendo en el exterior.

"La verdad que feliz, lo estaba esperando. El gordo está bien, nació con más de 4 kilos. La idea es estar todos juntos, ahora tenemos que esperar un par de meses hasta que el gordo tenga todas las vacunas", indicó el ex futbolista sobre su hijo recién nacido.

Y en cuanto a la nueva vida que la espera a la modelo sueca en Argentina junto a la pequeña Elle y Lando, Maxi López aseguró: "Daniela se va a adaptar, no es ese el problema. Vengo para mirar locaciones y empezar a tantear, es un proyecto que lo estamos desarrollando hace un tiempito y ahora es un buen momento. Ahora vengo a sondear a ver cómo está la cosa".