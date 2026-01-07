Apareció un nuevo audio de Luciano Castro y quedó confirmada la infidelidad a Griselda Siciliani: "No quiero ser..."

Y siguió: “Sino no pasa nada, me iré y a la vuelta hablaremos. No sé dónde estás en tus mañanas, si estás paseando o durmiendo. No quiero ser un gilipollas, ni atosigais ni molestar. Nada, me crucé con una mujer guapa y ya”.

En un primer audio que se conoció el martes, el actor le decía durante la mañana: "Sara buen día, guapa. Mira que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas. Ahora tengo que hacer unas compras por aquí por donde vivo, nada.Si después tienes ganas tú me dices y nos vemos".

Lo cierto es que Iglesias sigue aportando más indicios de la supuesta infidelidad del galán a su pareja Griselda Siciliani en España y se conoció otro polémico audio que complica al ex de Sabrina Rojas.

Cómo reaccionaron Griselda Siciliani y Luciano Castro tras los rumores de infidelidad

Luciano Castro y Griselda Siciliani expusieron su intimidad desde las redes sociales ante las versiones de traición del actor a su pareja durante su último viaje a Madrid, España.

En medio de las múltiples especulaciones sobre el futuro de la pareja tras conocerse un audio comprometedor de Castro a una joven de 28 años que habría conocido en España, los actores se mostraron distentidos en sus vacaciones en las playas de Brasil.

Mientras en Argentina estallaba un nuevo escándalo amoroso, Luciano Castro no dudó en compartir un contundente video a su cuenta de Instagram de sus días de playa, caminatas y salidas nocturnas junto a Griselda Siciliani.

"¡Qué días Brasil!", se limitó a describir el actor dejando en claro que los rumores que surgieron en las últimas horas no hicieron efecto en la pareja de actores.

La publicación no tardó el llenarse de comentarios de los usuarios donde algunos señalaron que estaría intentando “demostrar que está todo bien”, mientras que otros dudaron de la veracidad del posteo con comentarios como:“De la muerte y los cuernos no se salva nadie”, en clara referencia la supuesta engañada.

Griselda, en tanto, no reaccionó de inmediato al posteo de su novio ni con un like ni con un comentario en un silencio que podría indicar muchas cosas en medio de que el escándalo de una supuesta aventura del actor en Europa crece minuto a minuto.