¡Escándalo! Maxi López confesó que obligó a su esposa a adelantar el parto: "Vamos a hacerlo salir porque..."

De visita en Cortá por Lozano (Telefe), el ex de Wanda Nara describió detalladamente cómo negoció el nacimiento de su quinto hijo. “Me hizo bien. Me vine con el corazón lleno, que eso era lo que necesitaba, pasar un poquitito de tiempo allá con mi nena, con mi señora. Y bueno, Landito también, que nació el 31 de diciembre. Hasta el último día, me tuvo, 9:22 de la mañana”, comenzó contando.

Allí señaló que los médicos no les habían dado fecha de parto para el 31 de diciembre, sino que en un principio habían acordado que el bebé naciera antes de Navidad. “Estaba todo planeado para el 19 o 20 de diciembre. Llego a Suiza, hablo con mi mujer y me dice: 'Cambió todo, no es más programado, es natural'”, repasó.

Fue en ese momento cuando Maxi explicó que ya tenía fijada la fecha en la que debía presentarse para continuar con las grabaciones de MasterChef, si bien esperaron el nacimiento natural del bebé hasta último momento.

Maxi López con Lando recién nacido

“Claro, me quería morir. En ese momento, todo que sí. Aguanté”, recordó el exfutbolista apremiado con los tiempos. Los días pasaban y el Lando seguía cómodo en el vientre de su mamá. Fue entonces que llegando a fin de año, Maxi le pidió a Daniela forzar el nacimiento del nuevo integrante de la familia por la vía de la cesárea. “No aguanté”, admitió.

“El 31 no quería salir el chico. Y le dije al doctor: 'Vamos a hacerlo salir, por favor, que yo tengo que volver a cocinar, si no me van a cocinar acá arriba. Si no vuelvo, me matan'", admitió Maxi López ante la sorpresa de los integrantes del programa de Verónica Lozano, y dejando en claro que su esposa ya estaba término con el embarazo: más precisamente llevaba nueve meses y dos días de gestación.

"Salió todo bien, perfecto, después de dos días ya estábamos en casa, pude disfrutar bien de todo, me hubiese gustado disfrutar de mucho más, pero qué va a ser…”, concluyó entonces Maxi quien a los pocos días del nacimiento del nunevo integrante de la familia partió con destino a Argentina para retomar sus actividades quedando sola Daniela junto al bebé y Elle en Suiza.

Así las cosas, tras estas sinceras declaraciones, lo cierto es que no tardó en desatarse una verdadera polémica en las redes sociales. "No respetó a la madre, además, la dejó sola en el puerperio" o "Dejó a la mujer sola casi todo el embarazo, va por dos semanas, la obliga a tener cesárea ¿y la vuelve a dejar sola? ¿y encima se ríe?", fueron algunas de las severas críticas que plantearon los cibernautas en la red social X tras viralizarse el fragmento de la entrevista.

IG Daniela Christiansson - Lando cumple una semana

Cuándo viajará a Argentina Daniela Christiansson junto a Elle y el recién nacido Lando, según Maxi López

A pocas horas de haber cerrado uno de los capítulos más felices de su vida, Maxi López debió afrontar una situación tan inevitable como sensible. Luego del nacimiento de su hijo Lando, el pasado 31 de diciembre, el exfutbolista tomó la determinación de volver a la Argentina para cumplir con compromisos laborales que ya estaban pautados con antelación. Así, apenas días después de la llegada del bebé, dejó Suiza y se instaló nuevamente en el país, mientras su pareja Daniela Christiansson y sus hijos permanecen en Europa.

El exjugador regresó para retomar su participación en MasterChef Celebrity (Telefe) y también para sumarse a los contenidos del canal de streaming OLGA, dos proyectos que hoy lo tienen enfocado desde lo profesional. Sin embargo, más allá de la felicidad por este nuevo presente laboral, la distancia con su familia en un momento tan especial no le resulta indiferente.

En diálogo con SQP (América TV), Maxi se mostró sincero y reconoció el impacto emocional que le generó tener que separarse de los suyos tan poco tiempo después del nacimiento de Lando. De todos modos, aclaró que no es una experiencia completamente nueva para él. Durante su extensa carrera como futbolista, estuvo habituado a pasar largos períodos lejos de su entorno familiar, una dinámica que hoy vuelve a repetirse, aunque desde un rol distinto y con otras prioridades.

En ese contexto, López explicó cómo atraviesa esta etapa marcada por la distancia, el trabajo y la reorganización familiar. Lejos de dramatizar, destacó la importancia del acompañamiento y el consenso en cada decisión que toman como familia. “Me adapto, vengo a trabajar, cumplo el papel, los compromisos que he tomado. En familia se trabaja en equipo”, expresó, dejando en claro que su regreso a la Argentina fue una decisión compartida y pensada en conjunto.

Asimismo, el exfutbolista adelantó que la separación será solo temporal. Según explicó, el plan es que Daniela Christiansson viaje al país junto a Elle y el pequeño Lando cuando estén dadas las condiciones necesarias. “Mi familia va a venir para Argentina. Yo quiero que Lando viaje cuando ya tenga las vacunas, que para mí es importante porque es un viaje bastante largo”, señaló, priorizando la salud y el bienestar del recién nacido por sobre cualquier apuro.

De esta manera, Maxi López transita días de emociones encontradas: la felicidad por la llegada de su hijo y el entusiasmo por su presente laboral conviven con la nostalgia de la distancia. Un equilibrio complejo, pero asumido con responsabilidad, compromiso y la certeza de que, como él mismo remarcó, el trabajo en equipo familiar es la clave para atravesar este momento.