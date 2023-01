El importante motivo que llenó de felicidad a Flor de la V: "¡No lo puedo creer!"

Flor mencionó dos coincidencias que le llamaron poderosamente la atención. "Les voy a contar... siempre en mis debuts, uso algo blanco. Es una cábala. Yo no me acordaba que cumplíamos un año. Esta semana ya teníamos los looks armados. Ayer tenía dos opciones, un vestido blanco y uno verde. Dije: 'me pongo le verde y el blanco lo dejo para mañana'", reveló.

Y siguió: "Hoy, cunado estoy por entrar, le pregunto a la productora: '¿con qué entro?'. Y me dice: 'Con Desesperada de Marta Sánchez'. Y no lo podía creer... ¿Saben por qué? Cuando debuté lo hice con esa canción".

Al finalizar, Flor agradeció a las autoridades de América TV por la oportunidad de conducir Intrusos. "Les agradezco a ustedes, a mis compañeros, y a la gerencia.... ¡A todos los que me eligieron!", cerró.

Flor de la V recibió una oferta en dólares para sumarse a Divas Play junto a su marido

Flor de la V fue tentada por una plataforma de contenidos para adultos. La conductora de Intrusos (América TV) reveló que le hicieron una interesante propuesta para mostrar su lado sexy.

"El viernes, en la fiesta de Claudia Fernández estaba la dueña de Divas Play y me hizo la propuesta formal", afirmó la ex vedette y precisó que le ofrecieron hacerlo junto a su pareja, Pablo Goycochea.

"Y me dijeron: 'no sola, con tu marido...", mencionó la conductora de América TV e indicó que la cifra era atractiva. "Cuando vi los números, dije: '¡traeme el contrato!'", agregó.

Finalmente, Flor agradeció la propuesta, pero decidió rechazarla. "Con Pablo nos dio mucha gracia. Yo hice de todo, pero tengo mis límites", concluyó.