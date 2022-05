El importante motivo que unió a Carolina Baldini y El Cholo Simeone

"Yo tomé la decisión de distanciarnos", afirmó la modelo sobre su separación del DT del Atlético Madrid. Pese a la ruptura, Carolina Baldini destacó que siempre mantuvieron un buen vínculo con su ex. "Nos separamos en buenos términos. Fue super amigable", precisó.

Al ser consultada sobre por qué decidieron poner un punto final, la morocha fue tajante: "Di todo en la pareja y no me queda nada. El amor se terminó".

En este contexto de reaparición pública, el DT le envió una carta documento a su ex pareja para que no lo nombre en los medios de comunicación.

Baldini y Simeone, juntos pero a distancia en un mismo evento familiar

Lo cierto es que hace unas horas se dio un importante evento familiar que los volvió a tener a pocos metros de distancia. Se trata del casamiento del futbolista Giovanni Simeone, uno de los hijos que tienen en común, con Giulia.

La cuenta Chusmeteando1 destacó que Baldini asistió al festejo que tuvo lugar en Florencia, Italia, y el DT hizo lo propio acompañado de su actual pareja, Carla Pereyra.

No obstante, hubo fotos familiares pero ambos no participaron juntos de la misma. "No compartieron foto los padres del novio", se indicó desde la cuenta de Instagram, dejando en claro que aún hay rispidez entre ambos.

Por su parte, Gio compartió desde sus historias de Instagram distintos momentos que vivió en su día más especial al dar el sí por iglesia con su flamante esposa.