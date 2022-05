Pese al bozal legal que le impuso El Cholo Simeone, Carolina Baldini volvió a LAM

La sola presencia de Baldini en el programa de Ángel de Brito desató la furia del Cholo.

El ex jugador de fútbol le envió una carta documento a la madre de sus hijos. Simeone intenta que su ex mujer no vuelva a hablar en los medios.

Este miércoles, Baldini volvió a LAM y se mostró sorprendida por intención de su ex de intentar hacerla callar.

"No me llegó la carta documento. Tengo un mail solamente. Si no me mandaban la carta documento, todo quedaba en la nada", exclamó, indignada, en el piso de América TV.

Baldini reveló que intentó hablar con su ex, pero no le respondió. "Veo en los programas que estaban leyendo la carta documento y le escribí. Me leyó y no me contestó", comentó.

La modelo remarcó que el bozal legal la toma por sorpresa. "Yo hace 10 años que no aparezco. Aparecía acá y en una revista. ¿En dónde dije algo malo de Diego? No dije nada malo", destacó.

Por último, Baldini indicó que esperaba otra actitud e parte de su ex. "Me hubiese gustado que El Cholo me escriba para decirme qué le molestó", sentenció.

Carolina Baldini habló de su relación con El Cholo Simeone

Carolina Baldini estuvo en LAM y se refirió a su separación de El Cholo Simeone

"Yo tomé la decisión de distanciarnos", afirmó la modelo.

Pese a la ruptura, Carolina destacó que siempre mantuvieron un buen vínculo con su ex. "Nos separamos en buenos términos. Fue super amigable", precisó.

Al ser consultada sobre por qué decidieron poner un punto final, Carolina fue tajante. "Di todo en la pareja y no me queda nada. El amor se terminó", sentenció.