El incómodo momento de Jimena Monteverde en su programa de cocina cuando apareció una cucaracha en el plato: la imagen

Fue Rodrigo Lussich quien se encargó de compartir la versión original de la secuencia donde aparece en primer plano el desagradable insecto, y la editada donde justamente quitaron ese momento y puede apreciarse un salto en la imagen.

Profesional del medio, pudo verse que Monteverde sobrellevó la situación lo mejor posible ante semejante visita en su plato, porque movió de lugar el trozo de carne y continuó como si nada hubiese ocurrido para no detener la grabación. ¡Qué momento!

Jimena Monteverde y su larga historia de amor con Mariano: "El único hombre en mi vida"

Jimena Monteverde lleva 27 años de casada con el instructor de polo Mariano Monteverde. Siempre perfil bajo sobre su vida privada, la cocinera habló de su larga relación con su marido, a quien conoció cuando tenía 18 años en el vivero que tenía su padre en Pilar.

“Mi marido tiene cinco años menos que mi papá. No hice nunca en mi vida terapia”, contó entre risas en diálogo con Andy Kutnetzoff. Y agregó: “Mariano fue mi primer novio y el único hombre en mi vida. Es una elección y yo soy totalmente feliz".

"El que me conoce sabe que no estoy buscando nada. Soy re jodona, pero saben que nunca he pasado nada que no quiera”, precisó Jimena.