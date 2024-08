El incómodo momento que vivió Dalma Maradona en Disney: "Quería sacarse la..."

"¡Medio embole!", comentó Dalma. "No... era espectacular! No tenías que hacer fila! Era el sueño de cualquier chico", resaltó la hija de Diego Maradona.

En un momento, ella y su hermana estaban disfrutando del parque cuando vivieron una situación bastante incómoda. "Los teníamos a Mickey, a todos, pero se armó un conflicto. La persona que estaba ahí adentro era latino y quería sacarse la máscara. Estaba desesperado por sacarse una foto con mi papá. En Disney eso está prohibido. De ninguna manera pueden sacarse el traje", detalló.

Y remató: "El tipo le hablaba a mi papá y le decía: 'necesito sacarme una foto con vos'. Me parece que se sacó una foto, pero con la máscara.... No sé si después se la sacó y le pidió otra foto. Yo ya no lo vi".

Dalma Maradona explotó contra quienes la critican por no apoyar a Nicolás Maduro tras las elecciones en Venezuela

La realidad política en Venezuela es convulsionada. Nicolás Maduro fue proclamado ganador de las elecciones del domingo por el 51,2 % de los votos por el Consejo Electoral Nacional frente al líder de la oposición Edmundo González, en medio de denuncias de fraude contra el actual mandatario.

Este martes en Ángel Responde, el programa de Ángel de Brito en Bondi Live, entrevistaron al periodista Rodolfo Soules para analizar la situación en ese país, donde crece la tensión social.

Mientras hablaba el entrevistado, Dalma Maradona recibía duros comentarios de los usuarios. Uno en particular estaban acosándola y exigiéndole una postura contundente sobre Nicolás Maduro, a quien su padre, Diego, apoyó abiertamente.

La actriz pidió unos minutos para poder responderle a ese usuario. "Uno puede ser el pensamiento de mi papá y otro puede ser el mío, que ni lo saben y ya me bardean al pedo. ¿Sabés mi opinión? ¿Sabes lo que pienso respecto a Venezuela? ¿Sabes lo que pienso de Maduro? Mi papá es mi papá y yo soy yo, eso estaría bueno que lo tuvieran claro", comenzó diciendo.

"Estoy callada porque no tengo nada que decirle al invitado. Prefiero escuchar al invitado y no dar mi opinión de lo que yo pienso sobre Venezuela. Me parece más importante que el invitado desarrolle, no yo contar mi opinión....", siguió.

Cansada de los cuestionamientos, remató: "Me tienen podrida, déjense de joder. Tengo mi pensamiento y si quiero lo digo y si no quiero no lo digo. Lo que piensa mi papá en mil cosas estoy de acuerdo y en mil cosas no, y lo he dicho varias veces".