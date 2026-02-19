El pedido de disculpas de Ángel de Brito ante la información que dio sobre la salud del Indio Solari

“La familia Solari desmiente esto y pide por favor que aclaremos que no tuvo ACV, que fue a realizar unos estudios por la enfermedad que atraviesa hace años” aclara @arilijalad, informó el periodista en un segundo posteo.

TW Ángel de Brito - disculpas acv Indio Solari

Así como también detalló lo sucedido: "Ayer, por la noche, Solari fue ingresado por OSDE al Sanatorio Otamendi, tras una lipotimia y se le realizaron todos los exámenes correspondientes de protocolo por sus enfermedad ya conocida".

Asimismo, en un tercer posteo, De Brito agregó el comunicado de la familia junto a las "disculpas públicas a sus seres queridos". Allí, el entorno del icónico músico argentino informó: "Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente respecto de que el Indio tuvo un ACV. La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable. Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado".

TW Ángel de Brito - comunicado y disculpas Indio Solari

Cuál es la enfermedad que padece el Indio Solari

Desde hace años, la salud de Indio Solari es un tema que genera preocupación y también respeto entre sus seguidores. El propio artista fue quien decidió hablar públicamente sobre el diagnóstico que recibió y cómo convive con esa realidad en su vida cotidiana desde entonces.

El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota reveló hace ya tiempo que padece Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que afecta el sistema nervioso y que puede provocar temblores, rigidez y dificultades en el movimiento. Lejos de esquivar el tema, el músico eligió contarlo con honestidad y sin dramatismo.

Indio Solari

En distintas entrevistas, Solari explicó cómo atraviesa el proceso y de qué manera la enfermedad impactó en su carrera artística, especialmente en lo que respecta a los shows en vivo. Con el paso del tiempo, su estado de salud fue uno de los factores que influyó en su decisión de alejarse de los escenarios masivos.

A pesar del diagnóstico, el cantante continuó ligado a la música y a la creación artística, manteniendo el vínculo con su público. Su testimonio generó un fuerte impacto entre sus fanáticos, que siempre destacaron su franqueza al abordar un tema tan sensible.