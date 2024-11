El inesperado gesto de la China Suárez con Rusherking en medio del lanzamiento de En la cara remix

“Y ahora que no busco más nada, me viene a rogar en la cara, diciendo sin ti no soy nada, queriendo arreglar las cagadas”, cantaba la China en el video.

Aunque la China ya no sigue a su ex Rusherking -quien actualmente está en pareja con Ángela Torres- sí sumó en su lista de seguidos a Wald y dejó en claro lo mucho que respeta su trabajo.

El Conejo Quiroga hundió a Coti Romero y mandó al frente a Marcos Ginocchio con la China Suárez

El Conejo Alexis Quiroga fue muy duro con su ex novia Coti Romero y destacó la actitud de Marcos Ginocchio por sobre Nacho Castañares cuando hace unos meses corrieron rumores de un beso entre el Primo y la correntina.

"Yo le creí a Marcos, me dijo que no. Me enteré en su momento lo de Nacho y lo encaré, que a lo mejor tendría que haber sido al revés pero bueno. Y en aquel tiempo me dijo que no y a los pocos meses se pusieron de novios", dijo firme el Cone en El ejército de la mañana, Bondi Live.

En esa línea, destacó la actitud que tuvo en ese entonces el ganador de Gran Hermano 2022 en acercarse a él y contarle bien qué fue lo sucedido con Coti y mostrarle pruebas.

"Cuando pasó lo de Marcos, me llamó y no lo atendí porque creía que era verdad. Después me llamó otra vez y fue a mi departamento y me dijo que no era así y me explicó. Fueron dos situaciones totalmente distintas. Elegí creer, me demostró que no era lo que decía Coti", explicó.

Luego, el Cone mandó al frente sin querer a Marcos y los rumores que lo vinculan a la China Suárez: "¿No le intentarías pegar 45 tiros para intentar bajártela?", le consultó Pepe Ochoa por la actriz.

Y el ex Gran Hermano lanzó: "Tengo códigos". Y el periodista comentó ante la atenta mirada y posterior sonrisa del invitado: "Ya está, otro titular, el conejo acaba de blanquear la relación de la china Suárez y Marcos Ginocchio".