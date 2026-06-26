La sarcástica teoría de Moria Casán sobre la interminable pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi

En el intercambio, Elba Marcovecchio coincidió parcialmente con esa interpretación y también aportó su análisis del comportamiento reciente de la empresaria. Según expresó: “No puede soltar. Como frutillita del postre, sale una chica en un contexto medio particular a hablar y ella empieza a seguirla en redes. Eso habla de una revancha y habla más de ella que otra cosa”.

Por su parte, Moria Casán también apuntó contra la figura de Ekaterina Ojeda, quien quedó involucrada en la polémica reciente: “La chiquita esta que salió a hablar, Ekaterina Ojeda, parece ser la nueva representada de Wanda. Si es así, trepadora de aquellas. Imaginate dónde va a terminar, seguramente en todos los programas”.

Finalmente, Elba Marcovecchio cerró su postura con una lectura tajante sobre el vínculo actual entre las partes: “Esto parece un paso de venganza. Ataca a una pareja que ya está estable y consolidada. Icardi es parte del pasado de Wanda, no sé por qué le importa”, dejando entrever que, para su representado, ya no significa absolutamente nada más allá de ser la madre de sus hijas.

Cuál fue la fuerte advertencia de Moria Casán a la China Suárez por la supuesta amante de Mauro Icardi

Un día antes, Moria Casán ya había analizado con su habitual estilo filoso y sin filtros en su programa La mañana con Moria (El Trece) la actitud de Ekaterina Ojeda, la joven señalada como supuesta tercera en discordia en el escándalo con Mauro Icardi, luego de su cruce con China Suárez en un boliche tras un acercamiento con el futbolista.

La conductora presentó la nota que consiguió Intrusos (América TV) con la supuesta implicada durante la jornada anterior y no pudo contener la risa cuando en el informe le mencionaron que “la mamá se llama Tatiana”.

“No, me jodés. ¿Te das cuenta? Fijate cómo habla a la pantalla, está re contenta. Esto más que causal, es re cuántico, gordo”, lanzó entre carcajadas Casán, sorprendida por los detalles del relato.

Antes de introducir el material, la diva sumó: “Estamos modificando todo, I can’t believe it. Vamos a ver lo que dice Ekaterina. Karma, karma. ¡Por favor, sintonía!”, dejando en evidencia su asombro frente al episodio mediático.

Fiel a su impronta, Moria Casán volvió a intervenir con ironía: “Ojeda, Ojeda, eh. Mirá vos, encima se llama Ojeda y la madre Tatiana, es muy fuerte. Ekaterina Ojeda, mamita. Es lanzada la pibita”, comentó en pleno aire.

La conductora también reparó en algunos gestos de la joven: “¿Viste cómo dice ‘sí, no lo dejé’, cómo seduce?”, expresó entre risas. En el estudio, Nazarena Di Serio aportó que “anoche ya estaba tirando líneas de que quería ir al reality que conduce Wanda Nara”.