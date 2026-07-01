El ultimátum de Mariela al Turco García tras el tenso reencuentro en Gran Hermano: "Ni se te ocurra..."

Qué dice el audio hot del Turco García a su amante

La irrupción de Melisa Anzoátegui, quien reveló en PrimiciasYa que había tenido un vínculo con el Turco García, encendió la polémica y puso en duda el presente sentimental del exfutbolista. La gran incógnita que comenzó a circular es si sigue o no en pareja con Mariela Prieto, quien permanece dentro de la casa de Gran Hermano, aislada y sin acceso a lo que ocurre afuera.

La mujer que fue pareja de la Hiena Barrios aportó detalles sobre ese mes cargado de encuentros. Según relató, compartieron salidas, fotos y noches en distintos boliches. En cuestión de horas, la noticia se expandió y fue replicada por diversos medios.

Además, Anzoátegui no ocultó que la relación avanzó hasta el plano íntimo. “Sí, nos estábamos conociendo y tuvimos intimidad”, afirmó. El tema cobró mayor repercusión en Sálvese quien pueda (América TV), donde se difundió un audio de tono erótico que García le había enviado.

"Dale, bonita. Yo también tengo unas ganas de estar acá así. Estoy solito. Hacerte cucharita, abrazarte, después despertarme y hacerte el amor", se escucha decir al Turco, con su voz característica y rasposa.