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El ultimátum de Mariela al Turco García tras el tenso reencuentro en Gran Hermano: "Ni se te ocurra..."

Tras el frío reencuentro con el Turco García en Gran Hermano, Mariela lanzó una dura advertencia sobre su celular y reavivó los rumores de separación.

1 jul 2026, 18:06
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turco garcia, mariela gh
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Después de que el Turco García ingresara a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) por el Congelados y protagonizara un frío reencuentro con su esposa Mariela, los rumores de separación comenzaron a tomar fuerza.

La participante, mientras se secaba el pelo frente a cámara, eligió hablar sin filtro y, aunque no lo nombró directamente, le lanzó un mensaje cargado de enojo: “¿Vos estás contento solo? Yo estoy contenta, acá, sola”, disparó con firmeza.

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La tensión siguió creciendo cuando Mariela dejó en claro que no piensa dejar pasar nada. “Y que ni se te vaya a ocurrir que cuando vayas me cambies la clave del celular porque te voy a revisar todo. Así que borra bien. Todo te voy a revisar, todo te voy a revisar. Voy a hablar con todos tus amigos. Acordate de lo que te digo, ¿eh? Acordate que te va a ir re mal. Y después no empecés: ‘Ay, no, mamita, besito, besito’. No, mami, no”, lanzó sin titubeos.

Cabe recordar que, semanas atrás, Mariela había protagonizado un beso con Emanuel durante una de las actividades del reality, un episodio que también alimentó las especulaciones sobre la relación con el Turco.

Qué dice el audio hot del Turco García a su amante

La irrupción de Melisa Anzoátegui, quien reveló en PrimiciasYa que había tenido un vínculo con el Turco García, encendió la polémica y puso en duda el presente sentimental del exfutbolista. La gran incógnita que comenzó a circular es si sigue o no en pareja con Mariela Prieto, quien permanece dentro de la casa de Gran Hermano, aislada y sin acceso a lo que ocurre afuera.

La mujer que fue pareja de la Hiena Barrios aportó detalles sobre ese mes cargado de encuentros. Según relató, compartieron salidas, fotos y noches en distintos boliches. En cuestión de horas, la noticia se expandió y fue replicada por diversos medios.

Además, Anzoátegui no ocultó que la relación avanzó hasta el plano íntimo. “Sí, nos estábamos conociendo y tuvimos intimidad”, afirmó. El tema cobró mayor repercusión en Sálvese quien pueda (América TV), donde se difundió un audio de tono erótico que García le había enviado.

"Dale, bonita. Yo también tengo unas ganas de estar acá así. Estoy solito. Hacerte cucharita, abrazarte, después despertarme y hacerte el amor", se escucha decir al Turco, con su voz característica y rasposa.

     

 

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