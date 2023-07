El inesperado y tajante gesto de Maxi López con Wanda Nara tras su viaje con Mauro Icardi a Turquía

Al parecer, y según trascendió en los últimos días, a Maxi no le habría gustado que la animadora de Telefe viajara a Turquía con Mauro Icardi. En ese contexto, se conoció que López dejó de seguirla Instagram, causando un nuevo revuelo.

“¡La vida de Wanda tiene más capítulos que This Is Us! ¿Y ahora qué habrá pasado?”, arrojó la influencer Pochi en su cuenta Gossipeame, cuestionando la actitud que tuvo el papá de Valentino, Constantino y Benedicto con Wanda.

Cabe destacar que, tal como informó PrimiciasYa el dia viernes, Maxi López se irá del país este martes en un vuelo de la tarde a Europa. Viajará solo y su hijo Valentino se quedará con el hermano de él hasta que vuelva Wanda a la Argentina.

Wanda Nara rompió el silencio acerca de los rumores de su tratamiento médico

En medio de la preocupación e incertidumbre por la salud de Wanda Nara, la conductora de MasterChef (Telefe) interactuó con sus seguidores y rompió el silencio acerca de las versiones que indicaban que se haría un tratamiento fuera del país, precisamente unas horas antes de subir al avión que la llevó a Turquía junto a su marido y cuatro de sus cinco hijos.

Lo cierto es que la esposa de Mauro Icardi abrió la cajita de preguntas en Instagram, y allí uno de sus seguidores le consultó: "¿Cómo te sentís? En la TV dijeron que te vas a hacer un tratamiento, ¿en donde?".

"No me voy a hacer tratamiento a ningún país. Me voy para acompañar a Mauro", sentenció la mediática y en otra historia aseguró que su próximo destino es Estambul, donde se encuentra el club al que Icardi deberá regresar para continuar con su contrato futbolístico.

Sin embargo, esto no fue todo. En otra pregunta, Wanda afirmó que en cuanto a su salud, estaba muy bien, y finalmente decidió hacer un descargo luego de que un usuario le escriba: "Dijeron tantas cosas tuyas que no se cual es verdad! Solo espero que estés bien".

En ese sentido, ante dicha afirmación, soltó: "La verdad es que estoy bien. Y si, muchas mentiras se dijeron. Hablan y aseguran cosas que no son verdad sin medir que están hablando de la vida de otro".