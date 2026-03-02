La fuerte decisión de Anna, la hija de Andrea del Boca, que marcó su vida tras el escándalo judicial

Nancy Duré leyó en vivo sus palabras: "Me dice: 'Yo ya tengo 25 años. Fue mi elección cambiar mi nombre. Elijo este dolor, pasado pisado'".

Con esa declaración, la hija de Andrea del Boca dejó en claro que su decisión fue personal y que busca cerrar definitivamente un capítulo doloroso de su historia.

Embed

Por qué aniquilaron a Andrea del Boca dentro de Gran Hermano 2026 en redes sociales

Andrea del Boca se convirtió en una de las figuras más comentadas no solo dentro de la casa de Gran Hermano, sino también fuera de ella. Su presencia es tema recurrente en la televisión y en las redes sociales, donde cada movimiento se analiza al detalle. Desde viejas historias sentimentales hasta sus causas judiciales, pasando por gestos cotidianos que parecían insignificantes, todo termina bajo la lupa de seguidores y detractores.

En las últimas horas, su nombre volvió a ser tendencia por un episodio inesperado: se difundió un video en el que la actriz corta los fideos spaghetti antes de ponerlos a hervir en el reality. Lo que parecía un gesto menor se transformó en polémica. Para algunos fue un momento gracioso, mientras que otros lo calificaron como una “aberración” gastronómica, generando un intenso cruce de opiniones en redes sociales.

Un usuario en X ironizó: "Italia declaró a Andrea del Boca persona no grata tras viralizarse el video donde parte los tallarines a la mitad antes de hervirlos".

Otro internauta fue más duro y vinculó el hecho con viejas controversias de la actriz: "Te puedo perdonar la bosta de novelas que hiciste, te puedo perdonar lo que afanaste con De Vido, te puedo perdonar hasta las falsas denuncias contra tu ex, pero como vas a partir la pasta. Presa, la quiero presa". Y otro sumó su indignación con un comentario breve: "¡Eso es un pecado!".

Incluso Ángel de Brito se sumó al llamado “tallaríngate”, compartiendo un tuit que reflejaba la indignación y la supuesta sanción que merecería el gesto: "¡Presa la quiero! ¿Cómo vas a cortar los fideos?".