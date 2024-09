El insólito cartel que colocó Wanda Nara en su camarín de Bake Off Famosos

Recientemente, a través de sus historias de Instagram, la cantante de Bad Bitch sorprendió al postear dos fotos. Una era selfie de ella frente al espejo con un pijama a rayas. "Vida de camarín, 8:00", escribió sobre la imagen.

En la otra, en tanto, se puede ver la puerta de su camarín donde colocó un particular cartel con el siguiente mensaje: "Por favor, no molestar. Wanda duerme. ZZZ".

De esta manera, se puede intuir que la diva tien extensas jornadas de grabación donde, cada tanto, si es que hay un bache, puede descansar.

Wanda Nara camarín.jpg

Wanda Nara camarín 2.jpg

El nuevo conflicto que enfrenta a Wanda Nara y la China Suárez

Cuando las cosas parecían estar más calmadas entreWanda Nara y la China Suárez, una nueva interna salió a la luz ya que ambas habrían quedado involucradas en la campaña de una famosa marca de joyas.

Este miércoles, Pochi de @gossipeame fue quien destapó el joya-gate, y dio detalles tanto en sus redes sociales como en Empezar el Día (Ciudad Magazine) acerca de lo que sucedió con las famosas.

“Wanda había subido unas fotos con unas joyas de una marca muy importante. Bueno, el otro día, la China Suárez estuvo en un festival en Canadá y también subió un par de historias con esas mismas joyitas. Todo el mundo empezó con ‘yo hago ravioles, ella hace ravioles'”, explicó.

Y continuó: “Yo me puse a indagar porque quiero saber qué pasa con el ‘joyagate’. Cuestión que, claramente, algo pasó porque ayer esta marca la siguió a Wanda, que ya había hecho algunos posteos arrobándolos. Ellos ya seguían a Pampita y a la China”.

“En el caso de Wanda hay un acuerdo con la marca que le da las joyas y ella las tiene que devolver. En el caso de la China, lo que a mí me cuentan, es que ella habría comprado esas joyas y le habría dicho a la marca que los iba a arrobar porque le encanta el producto”, aclaró.

“Lo de Wanda es canje, de hecho ahora iba a ir buscar más joyas. Lo que no quería la marca es que no crucen los reposteos, habría sido un error de la community no haber reposteado lo de Wanda. Le pidieron disculpas. A ella le llamó la atención que no hubieran compartido sus posteos pero sí los de la China”, concluyó Pochi.