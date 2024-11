El insólito detalle en una foto romántica de Cinthia Fernández y Roberto Castillo que desató críticas

En tanto, durante este fin de semana largo, aprovechando que sus gemelas tenían que jugar un partido de fútbol armó una escapada familiar con su pareja y una de sus hijas a Mar del Plata. Así, desde sus Instagram Stories compartió varias imágenes.

Al tiempo que luego subió un romántico posteo. "Mi compañero. No me entra el corazón en el pecho de lo que te amo. Gracias porque al mirar al lado siempre estás Roberto Castillo", escribió Cinthia declarándole su amor. Pero lo que jamás iba a pensar, era que al mostrarse al natural con algunas canas en su cabellera recibiría una tremenda ola de críticas.

Fue así que Fernández no dudó en salir a responderle a todos y con todo. "¿Por qué no me dejan de romper los huevos con mis canas en el posteo? No tuve tiempo de ir a la peluquería pero ¿ustedes no las tienen? Qué ganas de joder que tienen. Cómprense una vida", lanzó furiosa.

"Yo las tuve siempre y ahora no pude teñirlas... son pesadas eh. Prefiero mostrarme así, antes que con 50 filtros, con la boca toda operada y con ojos verdes como hacen otras", sentenció picante.

Cinthia Fernández anunció cuándo será su casamiento con Roberto Castillo

A pesar de que el romance entre Cinthia Fernández y Roberto Castillo comenzó teñida por un escándalo de dimensiones por las furiosas acusaciones de la ex del abogado, deslizando que haber sido engañada por su pareja con la bailarina, lo cierto es que la relación avanza a paso firme.

Y aunque hace poco se los vio discutiendo fuerte en un viaje que hicieron a la provincia de San Luis, Cinthia y Roberto ya piensan en dar un paso más en la relación.

Así, días pasados fue la propia Cinthia Fernández quien habló desde sus redes sociales sobre su casamiento al responder consultas desde la famosa cajita de preguntas de Instagram al contar que planean casarse en diciembre de 2025.

"¿Ya estás preparando el casamiento?", fue la consulta puntual que Cinthia respondió concreta: "Aún no. Me tengo que poner con una reforma de la casa, fiestas, vacaciones y proyectos para el año que viene. Ni bien tenga en marcha esto, me pongo con todo a organizar para diciembre del año que viene".

En tanto, frente al piropo de otra seguidora para Castillo al verlo en un programa de televisión calificándolo de "guapo", la mamá de Bella, Charis y Francesca no dudó en responder "Mirándolo en vivo. Lo parto".