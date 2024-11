La llamativa respuesta de Cinthia Fernández al enfrentar los rumores de embarazo con Roberto Castillo

"¿Estas embarazada?", le escribieron sin dar vueltas en el asunto.

Ante la pregunta, la panelista reaccionó de forma contundente y aunque se refirió al tema, causó sorpresa cuando no negó ni afirmó dicha posibilidad.

"Con esto compruebo que salió en todos lados. Acabo de ver a mi suegra y me felicitó, dice que lo escuchó en el taxi y gritó de emoción", respondió la mujer de Castillo.

Cinthia Fernández sobre el embarazo

Cinthia Fernández anunció cuándo será su casamiento con Roberto Castillo

A pesar de que el romance entre Cinthia Fernández y Roberto Castillo comenzó teñida por un escándalo de dimensiones por las furiosas acusaciones de la ex del abogado, deslizando que haber sido engañada por su pareja con la bailarina, lo cierto es que la relación avanza a paso firme.

Y aunque hace poco se los vio discutiendo fuerte en un viaje que hicieron a la provincia de San Luis, Cinthia y Roberto ya piensan en dar un paso más en la relación.

Así, en las últimas horas fue la propia Cinthia Fernández quien habló desde sus redes sociales sobre su casamiento al responder consultas desde la famosa cajita de preguntas de Instagram al contar que planean casarse en diciembre de 2025.

Cinthia Fernández - casamiento.jpg

"¿Ya estás preparando el casamiento?", fue la consulta puntual que Cinthia respondió concreta: "Aún no. Me tengo que poner con una reforma de la casa, fiestas, vacaciones y proyectos para el año que viene. Ni bien tenga en marcha esto, me pongo con todo a organizar para diciembre del año que viene".

En tanto, frente al piropo de otra seguidora para Castillo al verlo en un programa de televisión calificándolo de "guapo", la mamá de Bella, Charis y Francesca no dudó en responder "Mirándolo en vivo. Lo parto".