El insólito error que cometió un medio de Turquía al querer mostrar el pasado de Wanda Nara

"En una pagina de noticias de la farándula turca salió este posteo sobre los cambios estéticos de Wanda!! Ya comenté que la de la derecha no es ella. Póngale like a mi comentario así lo ven", expuso Jazmín y agregó: "Estoy indignada con esta página de chismes de Turquía que sube 'el cambio estético de Wanda' Necesito que se enteren que NO ES WANDA!!".

Confunden a Wanda con una imitadora

Aseguran que empeoró la salud de Wanda Nara a raíz de un dato que alarmó a todos

Luego de recibir un diagnóstico preocupante sobre su salud, Wanda Nara viajó a Turquía y se instaló en ese país con su familia debido a las obligaciones laborales que tiene Mauro Icardi con el Galatasaray, club de fútbol en el que juega actualmente.

Desde entonces, en sus redes sociales compartió fotos y respondió consultas relacionadas a su salud. Incluso, publicó una imagen en la que se le va junto a una profesional sosteniéndole un algodón en su brazo después de lo que sería una extracción de sangre.

Y pese a que Wanda especuló con la posibilidad de protagonizar una telenovela turca, ahora se conoció que la empresaria eligió posponer cualquier compromiso laboral que le demande desatender su familia y su tratamiento médico.

La decisión que tomó Nara encendió las alarmas. Al conocerse que rechazó la propuesta, según lo que mencionaron en Crónica, esto sería “una señal de que las cosas no estarían tan bien”.

Por lo pronto, la mamá de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella pasó los últimos días en Italia, donde descansó junto al jugador del Galatasaray Spor Kulübü.