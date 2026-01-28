El insólito motivo por el que Wanda Nara fue intimada por el consorcio de Nordelta

Embed

Asimismo, la intimación le informó a la ex de Mauro Icardi que sólo tenía 24 horas para devolverlas, caso contrario fue advertida que recibiría una infracción. “Se procederá a la confección del acta de infracción correspondiente por la demora”, reza el escrito que le hicieron llegar a Nara.

No obstante, el conflicto por las paletas no es el único motivo discordia, dado que Sposato explicó que los vecinos no estarían para nada conformes con la presencia de Wanda Nara en el barrio.

“Primero, no les gusta su perfil. Después, ella quiso comprar el terreno de al lado, pero el dueño no se lo quiso vender”, informó el periodista de América TV sumándose a esto la presencia constante de Martín Migueles, quien está involucrado en una causa judicial que desde hace semanas ocupa los titulares de las noticias.

En tanto, parece que a Wanda poco le importa lo que piensen sus nuevos vecinos y tiene decidido instalarse allí. Y no sólo ella, porque además ya habría dado instrucciones a los agentes inmobiliarios para que consigan una casa para Maxi López allí mismo.

Wanda Nara intimada en el country -captura A la tarde

Cuál es la obscena cifra que Wanda Nara gastaba por mes durante su etapa con Icardi

La visita de Augusto Tartúfoli a DDM (América TV) no pasó inadvertida y terminó destapando una de las cifras más impactantes vinculadas al estilo de vida de Wanda Nara durante los años en los que Mauro Icardi atravesaba su mejor momento futbolístico en el Inter de Milán.

Todo comenzó luego de que en el programa se emitiera un fragmento del ciclo de Olga, donde L-Gante y Maxi López recordaban un episodio ocurrido en Ginebra, Suiza. Allí se mencionó que, en uno de los viajes para llevar a los chicos a ver a su padre, Wanda habría abonado un hotel de altísimo nivel. A partir de ese dato, Tartúfoli lanzó la pregunta que encendió el debate: “¿Cuál es la fortuna real de Wanda?”.

La charla rápidamente se tensó en el estudio. Marina Calabró tomó la palabra y subrayó un punto clave: “El dato es que lo pagó Wanda”. Sin embargo, Tartúfoli la cruzó de inmediato: “Lo pagó Icardi”, sostuvo, y fue más allá con una frase que generó incomodidad: “Son braguetazos que va pegando Wanda por la vida”.

Ante ese comentario, Guido Záffora salió en defensa de la mediática y buscó poner paños fríos: “No es braguetazo. Con Icardi tiene dos hijas, ella también trabajó con él, lo ayudó a formarse como figura. Y con Maxi pasó algo similar: se ayudaron mutuamente”, argumentó.

wanda nara y mauro icardi

Lejos de retroceder, Tartúfoli redobló la apuesta y cuestionó el rol profesional que Wanda siempre aseguró tener en la carrera del futbolista: “Esa fantasía, esa gran mentira de Wanda diciendo que es la representante… en realidad es la que tiene la birome cuando hay que firmar. En Turquía no la conocía nadie”, disparó sin vueltas.

El momento más fuerte del intercambio llegó cuando el periodista reveló un número que dejó a todos en silencio. Según relató, personas cercanas a la pareja le habrían confiado que durante el mejor año de Icardi en el Inter, los gastos mensuales eran descomunales: “Cuando a él le iba bien, hicieron una cuenta. Wanda gastaba medio palo verde por mes”.

La reacción de Calabró fue inmediata y de sorpresa absoluta: “¡Augusto! Salvo que te compres un Porsche por mes… ¿tanto?”. Tartúfoli ratificó su versión y aclaró: “En el año bueno del Inter”.

A partir de allí, el panel analizó los gastos fijos y el nivel de vida que llevaba la pareja. “Si sigo tu razonamiento, no hay plata que alcance. Las propiedades, los autos, el mantenimiento… los gastos fijos te comen todo”, reflexionó Marina.

Tartúfoli cerró con una descripción lapidaria del supuesto desorden financiero: “Es gente sin planificación. Arman vidas de príncipes en cada lugar. Juegan en Estambul, compran una mansión, la equipan, tienen dos Lamborghinis. ¿La casa de Milán la vendieron? No. Entonces es un disparate. Después dicen ‘no me alcanza’. ¡Y claro que no!”.

Finalmente, Calabró sumó una mirada sobre el presente laboral de Wanda y puso el foco en la moneda: “Es cierto que tiene un muy buen contrato en Telefe, pero es en pesos. Por más alto que sea, cuando lo pasás a dólares, nunca rinde igual”.