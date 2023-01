El insólito sorteo que hará Cinthia Fernández entre sus seguidores de Instagram

Cinthia Fernández inodoros - historias IG.jpg Cinthia Fernández contó que quiere regalar los inodoros y el resto de los artefactos viejos que renovará en los cinco baños de su casa.

A través de sus stories, la mediática aclaró que los aparatos tienen algunos detalles. Por el uso, los inodoros tienen visibles manchas de sarro debido al problema de agua que hay en la zona. “¿Ven esas manchas? No es suciedad, eso es mancha de sarro. Todos los inodoros están así. No somos sucios, es el sarro que me destruye absolutamente toda la casa”, explicó.

Para participar, sus casi 6 millones de seguidores de Instagram tendrán que responder en la cajita de comentarios que dejó en sus historias, contando por qué quieren ganarse los inodoros usados.

Cinthia-Fernandez en su casa.jpg Cinthia Fernández vive en una enorme casa en un barrio privado de la zona de Escobar, en la zona norte de Buenos Aires.

Cinthia Fernández mostró en primer plano una tremenda foto de su cuerpo y no le dio vergüenza: "De cerca más impactante"

Cinthia Fernández siempre se preocupa por su estética. A diario comparte en historias de Instagram las rutinas de ejercicios que realiza en el gimnasio que tiene en su propia casa y así estimula a sus seguidores a practicar algunas de esas actividades.

De todos modos, la panelista también muestra el lado B de su cuerpo en redes sociales y no esconde cómo luce sin Photoshop, sin maquillaje o incluso sin antes haber ido a la peluquería. Así fue que sorprendió con una inesperada selfie.

Cinthia Fernández Cinthia Fernández no tuvo inconveniente en mostrar sus canas.

“Mis canas y yo escuchando las puteadas de mi amigo peluquero”, comentó Cinthia en sus historias de Instagram y luego mostró más de cerca los crecimientos que tiene.

Además, reveló cuál fue la respuesta de su estilista al ver cómo tiene el cabello actualmente. “Noooo. Me desmayo, vení ya”, expresó el amigo y peluquero de Fernández.