El irónico olvido de la China Suárez cuando le preguntaron por Yanina Latorre

Pero eso no fue todo, porque el programa de América TV logró sacarle otra frase a Eugenia, en este caso letal hacia una de las angelitas: Yanina Latorre, que fue precisamente quien contó en primicia 10 días atrás el nuevo intento por parte de la ex Rebelde Way de restablecer el contacto con Icardi.

Yanina Latorre.jpeg La China Suárez ninguneó a Yanina Latorre cuando le consultaron por su información sobre el Wandagate.

"¿Es por eso que le llegó a Yanina sobre que supuestamente volviste a escribirle a Mauro?” fue la consulta del cronista de LAM, y frente a esto la China fue irónicamente letal disparando “No quiero hablar. No sé ni quién es Yanina”, ya nerviosa por la situación, cuando lo cierto es que la conoce perfectamente e incluso llamó a la angelita el año pasado para reclamarle sus dichos.

Ángel de Brito, muy irónico, lanzó un comentario antes de presentar la nota: “Vamos a escuchar a la China Suárez. Fue un notón inolvidable, nos quiere mucho, ve siempre el programa y no se pierde de ningún episodio. Le preguntamos por Yanina Latorre y te manda saludos en esta nota”.

China Suárez captura LAM .jpg La China Suárez, fiel a su estilo, evitó hablar con la prensa.

Fue entonces que las imágenes se ve como el cronista intenta acercarse a Eugenia sin mucho éxito: “Hola Euge, ¿cómo estás? Te saludo con buena onda”. Sin embargo, la ex de Benjamín Vicuña lo ignoró por completo.

“¿Por qué no querés hablar? ¿Querés aclarar algo o desmentir algo? ¿Sentiste que hicieron una carnicería con vos?”, fueron las consultas del periodista. A lo que Eugenia se mostró muy molesta: “¿Me preguntás de verdad por qué no quiero hablar? Mi intención es no hablar”.