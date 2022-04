Yanina Latorre contó detalles del fuerte audio de Romina Pereiro y Jorge Rial sobre una tercera en discordia

Embed

“Lo tengo y que no me lo nieguen. Se ve que ella encuentra un mensaje o algo y yo tengo el audio”, dijo sabiendo que se viene la negación. “Se ve que Jorge para demostrarle a Romina que esta mujer no era nadie, llama, está hablando él con esa persona”, empezó contando.

“Rial llamó a esa chica, que es conocida, obviamente, y él le dice ‘che, dejá de molestarme, me estás persiguiendo, porque mi mujer…’. Y de atrás se escucha la voz de ella gritando ‘¡pedazo de pu…, dejá de llamar a mi marido! ¡No molestes a hombres casados!’”, detalló.

Vale recordar, que Romina una vez declaró que "Más de una vez, tuve que defender a mi familia", en referencia a que sacó las garras para señalar cosas que no le gustaban.

jorge-rial-y-romina-pereirojpg.jpg

Jorge Rial compartió un nostálgico posteo tras su separación de Romina Pereiro

Hace unos días, y tras varias versiones, Jorge Rial finalmente confirmó que se separó de Romina Pereiro.

Ni bien anunció la noticia se vio envuelto en rumores de romance con Alejandra Quevedo, que ella negó quebrada en llanto, y él también desmintió de forma contundente.

Y ahora, en medio de sus fuertes cruces con Marcela Tauro, Nazarena Vélez y Amalia Granata, el periodista sorprendió con un nostálgico y romántico posteo.

A través de sus stories de Instagram, Rial compartió la letra (en español) del tema Stand By Me, de Ben E. King, en el que una persona le pide a otra que por favor no la deje.

"Me gustó y quise compartirlo", señaló el ex conductor de Intrusos.