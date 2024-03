El Kun Agüero y Sofía Calzetti confirmaron cuál será el nombre de su hija y por qué lo eligieron

Sin embargo, Sofía admitió: “Yo soy muy indecisa, entonces no quiero confirmar algo porque digo, creo que va a ser ese, pero bueno, faltan meses por delante”.

Kun Agüero y Sofía Calzetti

“El problema estaba en que si era un varón, no teníamos nombre, no sabíamos cómo ponerle. Benja también ayudando a buscar nombres y decía pa no encuentro, que sea nena. Y bueno”, reveló el Kun.

Luego, ella contó cómo llegaron al nombre de Olivia y explicó: “A mi me gustó y creo que también es un nombre internacional. Un nombre que en todo el mundo es el mismo. Nosotros no se si tenemos planes de vivir en Miami, entonces había otros nombres dando vuelta pero eran muy de acá, allá no se si la van a poder nombrar en la lista del colegio. Así fue”.

La llamativa actitud de El Kun Agüero con El Polaco en una fiesta: ¿hay mala onda?

Este lunes, en Empezar el día (Ciudad Magazine), Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi de Gossipeame, contó que El Polaco y El Kun Agüero coincidieron en la fiesta que organizó Yanina Latorre por su cumpleaños. El ex jugador tuvo una reacción al ver al artista que llamó la atención de todos.

"Este fin de semana cumplió años Yanina Latorre y organizó una fiesta que estuvo llena de invitados famosos. Ella contrató a El Polaco para que participara de un show y cantara para todos. La cuestión es que quien estaba invitado a esa misma fiesta era un ex de Karina La Princesita, su ex y mamá de su hija Sol", comenzó narrando la panelista.

"Hablamos del Kun Agüero, quien asistió junto a su pareja Sofía Calzetti. Lo que me cuentan es que, cuando empezó a cantar El Polaco, el Kun se quedó a parte de la gente que estaba cantando y bailando. Él estaba más alejado, sentado solo en una galería", siguió.

Pochi advirtió que, al parecer, hoy hay buena onda entre El Kun y El Polaco. "Como los dos salieron con Karina, claramente, no se sé si habrá quedado algún resquemor o rispidez. Pero bueno, lo cierto es que el Kun no participó del show. Se quedó a un costado mirando", cerró.