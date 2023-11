El letal comentario de Maxi Guidici con el que disparó contra su ex, Juliana Díaz

Pasadas ya varias semanas de aquel episodio, más tranquilo y reflexivo sobre el camino que intenta darle a su vida, en las últimas horas Guidici abrió su cajita de preguntas desde sus Instagram Stories donde respondió consultas de su medio millón de seguidores virtuales.

Así, frente a la pregunta de si está "abierto" a conocer a alguien, en clara referencia a un nuevo amor, con doble sentido y riéndose, Maxi admitió: "No sé si decirle abierto... pero sí, ¡obvio!".

Maxi Guidici abierto a conocer a alguien.jpeg

En tanto, cuando otro de los internautas fue al grano al consultar cortito y al pie "¿Volverías con tu ex?", Guidici respondió con un foto suya tapándose la cara, a la que le agregó una implacable frase dirigida a claramente a Juliana: "Antes me hago gay".

Maxi Guidici ante de volver con su ex se hace gay.jpeg

Maxi Guidici habló sin filtro de los controversiales dichos de Alfa: "Si le pasa algo..."

El ex Gran Hermano, Maxi Guidici, estuvo como invitado este miércoles en Intrusos (América TV) y habló de su intento de suicidio y de sus planes a futuro en lo laboral.

"Se me juntaron un montón de cosas, cosas que venía arrastrando de hace meses, cosas que me traían problemas en mi relación también. Fui amontonando cosas, frustración, un poco de desesperación, ansiedad... creo que son un montón de cosas", contó el ex de Juliana Díaz.

maxi guidici y alfa.jpeg

Más adelante, el cordobés reflexionó sobre el vínculo con su expareja: "Me afectó mucho la relación, quizás si no hubiese conocido a Juli, por ahí las cosas me hubiesen sido más fáciles... Nos juntamos mucho, nos pegamos mucho, nos tiramos para abajo, fue complicado. Estoy bien, la verdad es que estoy tranquilo. No te voy a negar que estoy en un proceso de duelo, más allá de que las cosas estén súper claras".

El panelista Guido Záffora opinó: "Lo peor fue lo de Alfa, ¿no? Alfa descreyó tu situación. Puso palabras muy fuertes con respecto a tu relación con Juliana. El odio no justifica descreer una situación tan delicada como la que vivió Maxi".

"Yo creo que el lado humano no se puede perder por diferencias, tampoco lo llamaría odio. Realmente si a Alfa le pasa algo, a mí me generaría tristeza", reveló Maxi. "Lo que más me molestó fueron las formas. Yo no puedo pretender que me crean o no me crean, sino con la seguridad y la forma en que lo dicen... Del otro lado hay una persona. Yo ahora me siento fuerte", sostuvo.