Revelan una picante interna entre Evangelina Anderson y su familia: con quién pasaría las fiestas
Tras las fuertes versiones que la vinculan a uno de sus compañeros de MasterChef Celebrity a poco de su separación de Martín Demichelis, se supo en quién se refugiaría Evangelina Anderson esta Navidad en medio de un sorpresivo conflicto familiar.
18 dic 2025, 12:45
Sin duda, este 2025 quedará marcado a fuego en la memoria de Evangelina Anderson, quien no sólo se instaló definitivamente en el país tras casi dos décadas viviendo en el exterior junto al que fue hasta hace unos meses su pareja y padre de sus hijos - Martín Demichelis-, sino también porque justamente se separó del exfutbolista y en lugar de quedarse llorando en su casa se concentró en reflotar su carrera participando en MasterChef Celebrity (Telefe).
Fue allí donde precisamente conoció al jovencísimo influencer Ian Lucas, con el que rápidamente pegaron onda y la atracción fue mutua. Y si bien por el momento no blanquearon públicamente su romance, desde los pasillos del canal de las pelotas aseguran que están juntos hace ya varias semanas.
En este contexto fue que esta mañana Pochi, la instagramer de Gossipeame sumó información sobre presente de Eva. Desde su puesto de panelista en Puro Show (El Trece), reveló que la modelo estaría viviendo un complejo momento familiar, motivo por el cual habría decidido pasar las fiestas con su joven y reciente conquista.
Según Pochi, actualmente Evangelina está enfrentada a una gran parte de su familia, nada menos que por cuestiones económicas, por lo que aseguró que decidió irse al exterior a disfrutar de la Nochebuena y la Navidad junto a Ian.
“Eva en este momento sólo tiene buena relación con su hermana. Este conflicto es por dinero y están con varias idas y vueltas por temas económicos”, detalló la panelista, y agregó: “En medio de todo esto, ella se iría a pasar la Navidad con Ian Lucas, su compañero de MasterChef, a otro país”.
Y si bien por el momento el destino no estaría confirmado, o al menos no trascendió, el viaje sería casi un hecho. Así, mientras Matías Vázquez deslizó que los tortolitos ya entrenan juntos en el mismo gimnasio, dejándose ver cuando no hay cámaras, deslizó: “A mí me dicen que ella está enganchada y perdidamente enamorada”, Pochi reaccionó pícara asegurando que ella también se iría con él "porque es un dulce", y Nancy Duré sumó a pura ironía que Anderson“va a tener una linda Nochebuena”.
Cuál fue la desenfrenada reacción de Ian Lucas al ver una foto íntima de Evangelina Anderson
Desde hace ya varias semanas, en los pasillos de MasterChef Celebrity(Telefe) se viene hablando de algo más que una simple camaradería profesional entre Ian Lucas y Evangelina Anderson. Aunque ambos se encargaron de desmentir públicamente cualquier vínculo sentimental y de bajarle el tono a los trascendidos, la química que muestran al aire no pasó desapercibida para los televidentes ni para los seguidores del reality.
En ese contexto, en las últimas horas se encendieron nuevamente las alarmas a partir de un gesto en redes sociales que alimentó, una vez más, las versiones de romance. Todo ocurrió luego de que Evangelina compartiera en su cuenta de Instagram una serie de postales veraniegas en las que se la ve disfrutando del calor, luciendo un nuevo conjunto de bikini blanco. La publicación, que rápidamente acumuló miles de likes, tuvo un comentario que llamó especialmente la atención.
Entre los cientos de mensajes que recibió la modelo, apareció el de Ian Lucas, quien reaccionó con una frase breve pero contundente: “Qué linda”. El elogio, cargado de picardía, no tardó en viralizarse y generó una catarata de respuestas por parte de otros usuarios, muchos de ellos haciendo referencia directa a los rumores que circulan desde hace tiempo sobre un posible acercamiento entre ambos.
“Jugátela más Ian ja”, “Vamo Dios”, “Por fin”, “Qué bien comés Eva”, fueron solo algunos de los comentarios que inundaron el posteo, dejando en claro que el público sigue con atención cada movimiento de los participantes y no pierde detalle de sus interacciones, dentro y fuera del programa.
Cabe recordar que Evangelina Anderson confirmó su separación del exfutbolista Martín Demichelis hace ya varios meses, noticia que se hizo pública a mediados de este año y que marcó un antes y un después en su vida personal. Desde entonces, cualquier gesto o guiño que recibe en redes suele ser analizado con lupa.
Por su parte, Ian Lucas ya se refirió al tema en una reciente entrevista con Intrusos (América TV), donde intentó despejar dudas. Allí aseguró que nunca tuvo una salida a solas con la modelo y aclaró que los encuentros siempre fueron grupales, junto al resto de los participantes del reality. Incluso, cuando le preguntaron si ya conocía el edificio donde vive Evangelina, respondió entre risas y con total naturalidad: “Un día si me invitan voy”.